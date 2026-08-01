DC cumple 69 años: Ortiz presenta plan de modernización y pone la descentralización como sello de la nueva directiva

Con un llamado a fortalecer el trabajo territorial y reconectar con la ciudadanía desde el humanismo cristiano, la Democracia Cristiana conmemoró este sábado sus 69 años de historia. En la instancia, el presidente de la colectividad, Álvaro Ortiz, presentó los ejes estratégicos que marcarán la gestión de la nueva directiva nacional para el período 2026-2028, marcando distancia de los extremos ideológicos y abordando los principales nudos de la contingencia política nacional.

Durante su intervención ante la militancia, el timonel falangista enfatizó que la respuesta a los desafíos del Chile actual no está en la polarización, sino en el diálogo y el servicio común. Para materializar este enfoque, Ortiz detalló un plan de trabajo estructurado en metas concretas. El primer paso será una profunda renovación programática, impulsada a través de una convención política nacional que construirá un documento base para la agenda del partido hacia el 2030. A esto se sumará una modernización orgánica e institucional para dotar a la DC de herramientas más ágiles, junto con la creación de una escuela de formación enfocada en la doctrina partidaria y la gestión pública.

El esfuerzo interno decantará directamente en una estrategia electoral con mirada de futuro. La colectividad elaborará un mapa territorial por región y un programa riguroso de búsqueda de candidaturas. “Debemos preparar a nuestro partido con el debido tiempo y capacidades para enfrentar exitosamente los próximos desafíos de alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales, consejeras, consejeros regionales, gobernadores y gobernadoras”, aseguró el exdiputado.

El sello descentralizador fue otro de los puntos protagónicos de la jornada. El presidente de la DC destacó como un hito que, por primera vez en muchos años, la conducción nacional surge desde la Región del Biobío. “Chile no se construye única y exclusivamente desde la Región Metropolitana, sino que desde cada territorio, desde cada comuna y desde cada comunidad. La descentralización no puede ser solo un discurso, debe reflejarse en la forma en que organizamos nuestro partido y en la manera en que tomamos decisiones”, subrayó el dirigente.

Postura frente a la contingencia nacional

Una vez concluida la ceremonia oficial, Ortiz abordó diversas polémicas de la agenda nacional. Consultado sobre las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez —quien sugirió que el expresidente Gabriel Boric estaba bajo los efectos del alcohol al compartir un video donde una banda musical insultaba al actual mandatario—, el líder de la DC optó por la cautela y exigió responsabilidad. “No sé si habrá estado bajo los efectos del alcohol, por lo tanto, difícilmente puedo opinar. Si así fuera, obviamente sería lamentable; y si no es así, entonces el presidente de la UDI debería dar las excusas y pedir perdón como corresponde”, afirmó, recalcando que, más allá del estado del exmandatario, jamás compartirá referirse en duros términos a la figura de un Presidente de la República.

En materia legislativa, Ortiz defendió el voto unánime de la bancada democratacristiana a favor del proyecto que permite la revisión de mochilas e instalación de detectores de metales en los recintos educacionales. “Cuando se habla de seguridad se tiene que hablar sin complejos, sin mayores trancas, y todo lo que vaya apuntando a tener puntos seguros como son las escuelas, colegios y liceos de nuestro país, uno lo debe apoyar”, argumentó.

El presidente de la colectividad también tuvo palabras para el complejo manejo del Ejecutivo ante la salida del exsubsecretario de Hacienda, desvinculado tras un cuestionado test de drogas cuyo resultado posterior habría dado negativo. “Es muy delicado cuando se toman decisiones apresuradas antes de poder tener todos los antecedentes sobre la mesa”, criticó Ortiz. Asimismo, apuntó sus dardos contra el diputado Daniel Manouchehri por sugerir un comportamiento errático de la exautoridad. “Si tiene datos concretos que en las reuniones el exsecretario hubiese estado bajo los efectos de la droga, que los presente, pero no puede lanzar acusaciones al voleo. Hay que hacerse responsable y no seguir fomentando esta fatídica combinación de las tres P: populismo, polarización y posverdad“, sentenció.

Finalmente, frente al llamado a movilizaciones impulsado por el Partido Comunista para presionar por la agenda laboral, el timonel marcó una distancia inmediata. “Tenemos profundas diferencias con partidos de izquierda. Antes de llamar a movilización, yo siempre apelo al diálogo”, aclaró. En el ámbito netamente interno, el líder falangista confirmó que la vicepresidenta nacional de la tienda, María Carolina Troza, solicitó suspender preventivamente su participación en la mesa directiva tras ser notificada de una querella en su contra, una decisión que ya fue ratificada por el Tribunal Supremo del partido mientras avanza el proceso judicial.