Diputado Crisóstomo llama a activar 2% constitucional y dictar emergencia agrícola en Ñuble

El diputado socialista por la Región de Ñuble, Francisco Crisóstomo, llamó al Gobierno a disponer con urgencia del 2% constitucional para financiar la reparación de la infraestructura dañada por el intenso sistema frontal que afecta a la región y que mantiene en alerta roja a las comunas de Coelemu, Trehuaco y Ránquil.

El parlamentario manifestó su preocupación por las familias damnificadas y por las graves consecuencias que las lluvias han provocado en caminos, puentes y rutas rurales, fundamentales para la conectividad de las comunidades.

“Este frente de mal tiempo sigue azotando la Región de Ñuble. Tenemos tres comunas muy complicadas que son Coelemu, Trehuaco y Ránquil, donde se ha decretado alerta roja. Tenemos familias damnificadas en la región, y lo que pedimos al Gobierno es que se disponga del 2% constitucional para que se reparen las zonas afectadas, caminos, puentes y caminos rurales que se han visto muy afectados”, señaló Crisóstomo.

Asimismo, solicitó que se decrete emergencia agrícola para apoyar a los productores que han sufrido pérdidas producto del evento climático. “También pedimos declarar emergencia agrícola para que nuestros agricultores puedan disponer de esos recursos por las afectaciones que hemos tenido con este evento climatológico. Nosotros seguiremos recorriendo la Región de Ñuble y esperamos que este Gobierno ponga todas las herramientas a disposición de nuestra gente y de las familias de la región”, concluyó.