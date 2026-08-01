Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Agosto de 2026


Diputado Zamora impulsa indultos a uniformados del 18-O y exige el cierre del INDH

El diputado republicano y excabo de Carabineros impulsa un proyecto para lograr indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social y busca eliminar el INDH, al que acusó de "sesgo ideológico".

El diputado republicano y excabo de Carabineros impulsa un proyecto para lograr indultos a uniformados condenados por hechos del estallido social y busca eliminar el INDH, al que acusó de "sesgo ideológico".

Política

El diputado republicano y excabo de Carabineros, Sebastián Zamora, abordó el proyecto en el que trabaja su bancada para conseguir indultos para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social, y apuntó además a eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En conversación con La Tercera, Zamora afirmó que se “presentó un proyecto por parte del Partido Nacional Libertario, el cual ha sido apoyado por la bancada (republicana). No vamos a esperar los indultos del presidente, vamos a presionarlos desde nuestra posición como bancada desde el Congreso y vamos a intentar generar oportunidades para conversar con el Ejecutivo y que esto se realice”.

“Llegué al Congreso para pelear las causas que considero justas. Y no hay una más justa que defender a quienes defendieron nuestro país en los momentos más difíciles. Sobre todo porque, hace poco, fue el asesinato del suboficial mayor Cosme”, manifestó.

Al ser consultado sobre a qué le atribuye que el Presidente José Antonio Kast no haya otorgado indultos, el parlamentario sostuvo que “es una facultad del presidente. No nos corresponde referirnos a aquello. Él verá el momento oportuno para revisarlo, si es que así lo estima pertinente. Y nosotros vamos a impulsar el proyecto de ley que tenemos en el Congreso”.

En cuanto a la iniciativa de indulto general en la que se encuentra trabajando la bancada republicana, Zamora dijo tener “bastante cercanía con sectores de Chile Vamos, con algunos sectores de centro que sí estarían dispuestos a apoyar el proyecto”.

Respecto al proyecto que busca cerrar el INDH, el diputado aseguró que el organismo “solamente defiende a los delincuentes. Aquí claramente hay un sesgo ideológico. Me parece impresentable que la senadora Campillai esté defendiendo al instituto. Se tiene que eliminar, quitarles el presupuesto”.

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