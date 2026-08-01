El Ciclo de Piano del CEAC regresa con Sebastián Arredondo en un concierto dedicado a la Balada

El IX Ciclo de Piano organizado por el Centro de Extensión Artística y Cultural regresa con su cuarto programa del año dedicado esta vez a la Balada, género eminentemente romántico. A cargo del pianista chileno Sebastián Arredondo, el concierto tendrá lugar el miércoles 5 de agosto a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional, con un programa que recorre casi ciento cincuenta años de historia, con obras de Claude Debussy, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Kaija Saariaho y Frédéric Chopin.

Arredondo inició su formación musical en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde estudió con las profesoras Frida Conn y Liza Chung. Continuó sus estudios de posgrado en Estados Unidos, obteniendo el grado de Máster en Interpretación de Piano en la Universidad de Indiana bajo la guía del profesor Shigeo Neriki, y fue posteriormente aceptado en el prestigioso programa de Performer Diploma de la misma universidad, donde estudió con el aclamado pianista André Watts. Obtuvo luego el grado de Doctor of Musical Arts en la Universidad de Cincinnati, bajo la dirección del maestro James Tocco.

Se trata de la segunda ocasión en que el pianista es parte del ciclo organizado por el CEAC. La primera vez se presentó en el Teatro Universidad de Chile el año 2022, en una versión dedicada a distintas nacionalidades, instancia en que el pianista abordó un programa de música latinoamericana. En tanto, esta edición está dedicada a formas y estructuras musicales específicas, donde cada solista aborda un género distinto.

Sobre el carácter narrativo que define a la balada como género, el pianista señala que, más allá de que algunas obras estén inspiradas en poemas específicos, “siempre hay una narrativa. Es básicamente un poema sin palabras”.

Respecto del repertorio, explica que el programa fue construido a partir de la primera balada de Chopin, considerada el punto de origen del género: “Decidí articular el programa desde esa obra, pero ponerla al final, porque es una de las grandes piezas de la literatura pianística”, explica.

Así, el programa abre con la Balada de Debussy, que Arredondo describe como un puente entre la tradición germánica y el lenguaje personal que definiría al compositor francés años después. “Es una obra muy temprana de Debussy, cuando recién estaba empezando a hacer la transición del estilo romántico al propio, que después fue llamado impresionista”, comenta.

Continuarán las Cuatro baladas, op. 10, de Brahms, compuestas en un período marcado por su cercanía con Robert y Clara Schumann, mientras el primero atravesaba una etapa de profundo deterioro mental. “Todo aquello permea un poco el ambiente de estas baladas”, apunta el pianista. La segunda de ellas está inspirada en la balada folclórica escocesa Edward, que relata la historia de un hijo que confiesa a su madre el asesinato de su padre. “Es un tema muy escabroso y música oscura”, señala.

Luego vendrá la Balada, op. 24, del noruego Edvard Grieg, obra de gran envergadura construida como una serie de variaciones sobre una canción folclórica noruega. Será seguida de la única obra contemporánea dentro del repertorio que abordará Arredondo, la Balada de la compositora finlandesa Kaija Saariaho, escrita en el año 2005: “Quería incluir una obra un poco más desconocida, pero que igual ya está teniendo una trayectoria, entrando al canon pianístico”. Comenta además que esta elección responde a una convicción personal, pues “es importante incorporar compositores más recientes y también mujeres, pues es un repertorio que ha sido tradicionalmente relegado”.

El concierto concluirá con la Balada n.° 1, op. 23, de Chopin, obra con la que el intérprete tiene cercanía: “La estudié acá en Chile, antes de irme a Estados Unidos, cuando era estudiante, y también fue un tema emotivo para mí hacerla en un concierto de la importancia que tiene tocar en la Gran Sala”. Finalmente, señala que “Es una obra para terminar muy bien un recital”.

El Ciclo de piano continuará el miércoles 2 de septiembre con la solista Liza Chung, abordando el género Fantasía, con obras de Schumann, Chopin y De Falla.

Las entradas para todos los conciertos se encuentran disponibles a través de Ticketplus, además de las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional y del Teatro Universidad de Chile, con valores desde los $5.000 y descuentos para estudiantes, adultos mayores, funcionarios U. de Chile, socios Coopeuch, Vecino Providencia y Patrimonio Cultural.