Hamás y Yihad Islámica coinciden en que no habrá desarme sin retirada israelí

Hamás y Yihad Islámica insistieron este sábado en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino.

Las delegaciones de ambas organizaciones se reunieron en El Cairo, Egipto, para terminar de concretar una postura sobre el anuncio formulado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el éxito de las negociaciones para la entrega de armas por parte de Hamás, avance que todavía está lejos de materializarse.

“Hamas y Yihad Islámica hicieron hincapié en la necesidad de obligar a la ocupación israelí a cesar todas las formas de agresión, asesinatos y homicidios, a retirarse completamente de la Franja de Gaza y a comenzar cuanto antes las medidas de recuperación”, señala el comunicado recogido por la agencia palestina Sanad tras la reunión encabezada por el líder de Hamás en Cisjordania, Zaher Jabarin, y el secretario general de Yihad Islámica, Ziad Najalé.

Ambas partes condenaron al unísono “la escalada de los crímenes de ocupación y las operaciones de judaización” en Cisjordania y “las continuas violaciones contra los presos palestinos” en cárceles israelíes.

Hamás lleva horas matizando que los avances declarados por Trump y su Junta de Paz para Gaza están completamente condicionados a lo que haga Israel. Esta pasada noche, un portavoz reiteró que cualquier progreso depende de que Israel cumpla los compromisos adquiridos durante la primera etapa del acuerdo, al considerar que ese es el punto de partida para fijar un calendario que permita desarrollar las siguientes fases.

La organización ha explicado también que ha aceptado incluir en las conversaciones la cuestión del armamento pesado, aunque ha precisado que ello queda supeditado al cese de la ofensiva israelí, la retirada total de las tropas de la Franja de Gaza, el inicio de la recuperación del enclave, la entrada en funcionamiento del Comité Administrativo -el futuro órgano de Gobierno palestino en Gaza-, el despliegue de las fuerzas internacionales de protección, el desmantelamiento de las milicias armadas que colaboran con Israel y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino mediante el establecimiento de un Estado independiente.

Horas antes, el integrante de la delegación negociadora de Hamás, Ghazi Hamad, había confirmado avances en las conversaciones sobre el desarme de la organización, si bien incidió en que ese proceso estaba condicionado a la “retirada de las fuerzas de ocupación israelíes, la entrada del Comité Nacional en la Franja de Gaza y el inicio del proceso de reconstrucción”.