Jaime Gazmuri y restablecimiento de relaciones con Venezuela: "La Cancillería tomó la política tradicional de Chile"

El ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, evaluó de manera positiva el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, ya que su juicio, estas “nunca debieron interrumpirse”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el exdiplomático destacó que es una buena noticia tanto para los venezolanos viviendo en Chile, como para los chilenos en Venezuela; pero que más allá del punto vista de los trámites consulares, “es un primer paso para el restablecimiento de relaciones diplomáticas plenas, cosa que obviamente también está en el interés de Chile, porque Venezuela es un país muy importante en América del Sur”, afirmó.

En esa misma línea, expresó sus deseos de que no solo retomen sus funciones los cónsules en Venezuela y Chile -algo que a su juicio, podría ser bastante inmediato- sino que “además tengamos embajadores en Santiago y en Caracas”.

Por otra parte, consultado sobre los factores que facilitaron las negociaciones entre ambos gobiernos, el militante del Partido Socialista (PS) apuntó a que ya no se está tratando con el régimen de Maduro, sino que con un “protectorado de los Estados Unidos”.

“Sigue gobernando la misma gente que gobernó con Maduro, Delcy Rodríguez, su hermano y Diosdado Cabello, pero es un gobierno que está completamente condicionado a las políticas de Estados Unidos. Ese cambio en Venezuela ha tenido este impacto y obviamente, a Venezuela le interesa la relación con Chile, porque tienen una comunidad de venezolanos que debe ser de un millón de personas. La actitud de ellos tiene que ver con los cambios políticos allá”, insistió.

Jaime Gazmuri además abordó el cambio de actitud de parte de la derecha chilena. A su juicio, la Cancillería “obró bien”, “a pesar de que muchos de los parlamentarios que sostuvieron la campaña de Kast, durante mucho tiempo pidieron que rompiéramos relaciones, cosa que el gobierno de Boric obviamente no hizo”.

“Yo me alegro de que la Cancillería de este Gobierno haya tomado la política tradicional de Chile, que es mantener relaciones abiertas con todo el mundo, particularmente con América Latina”, agregó.

Requerido sobre las razones que motivaron al gobierno de Kast a conversar con la administración venezolana, Gazmuri mencionó varios elementos, entre ellos, que se facilitará la colaboración policial.

“Además, está la idea de repatriar a venezolanos que están en el país y que estén al margen de la ley, que tengan proceso, etcétera. Esa fue una promesa también, bastante irresponsable del candidato Kast, que dijo que los primeros meses iban a ser expulsadas del país 300 mil personas, lo que era completamente imposible”, recordó.

Finalmente, consultado sobre las dificultades que surgirán en el proceso de restablecimiento de las relaciones, el exembajador sostuvo que no ve mayores problemas y que las cosas deberían resolverse de manera expedita.

Sin embargo, también advirtió que la investigación por el asesinato de Ronald Ojeda -en el que, de acuerdo a Fiscalía, podrían estar involucrados agentes del régimen de Nicolás Maduro- podría ser un factor que tensione el proceso.

“Si esa hipótesis se confirmara, eso generaría un problema, porque Diosdado Cabello es uno de los tres hombres, que apoyados por Estados Unidos, está dirigiendo Venezuela. Ese es un problema posible que yo creo que cualquier Cancillería responsable debería prever. Eso generaría, sin duda, una tensión fuerte”, indicó.