Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 1 de Agosto de 2026


RN pide acelerar proyecto que incorpora a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad

Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado

Diputados solicitaron al Gobierno dar urgencia a la reforma constitucional presentada el 6 de julio, que permitiría patrullajes mixtos y apoyo de las FF.AA. a Carabineros y la PDI en zonas afectadas por el crimen organizado

Política

En medio del debate sobre nuevas medidas para enfrentar el crimen organizado, diputados de Renovación Nacional solicitaron al Gobierno otorgar urgencia al proyecto de ley que busca permitir la participación transitoria de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a Carabineros y la Policía de Investigaciones.

La petición fue presentada mediante un oficio dirigido al ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, y al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, con el objetivo de acelerar la tramitación de la reforma constitucional ingresada el pasado 6 de julio de 2026.

La iniciativa propone un régimen excepcional para que las Fuerzas Armadas colaboren con las policías en zonas gravemente afectadas por el crimen organizado. Entre las medidas contempladas se incluyen patrullajes preventivos mixtos, vigilancia terrestre y aérea, apoyo tecnológico y logístico, resguardo territorial y presencia disuasiva, manteniendo las funciones propias de Carabineros y la PDI y sin afectar los derechos constitucionales.

En el documento enviado al Ejecutivo, los parlamentarios sostienen que la propuesta representa “un camino mucho más eficaz” para fortalecer las capacidades del Estado frente al avance del crimen organizado y el narcotráfico transnacional.

La solicitud surge luego de que el Gobierno confirmara que estudia una reforma constitucional con un objetivo similar, orientada a permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a las policías en sectores afectados por fenómenos criminales.

Frente a este escenario, la diputada Ximena Ossandón afirmó que “valoramos que el Gobierno esté avanzando en una dirección similar. Nuestro proyecto ya está presentado y busca resolver el mismo problema: recuperar la presencia del Estado en los sectores más afectados por la violencia y el crimen organizado”. La parlamentaria agregó que “si hoy existe acuerdo en el diagnóstico, no tiene sentido comenzar desde cero. Lo responsable es avanzar sobre una iniciativa que ya está presentada y que puede tramitarse con rapidez para entregar más herramientas al Estado”.

Por su parte, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, señaló que “valoramos que el Gobierno finalmente reconozca que las herramientas actuales son insuficientes para enfrentar al crimen organizado. Lo dijimos hace semanas y actuamos en consecuencia, presentando una reforma constitucional que hoy cobra total vigencia”. Agregó que “lo coherente ahora es que el Ejecutivo apoye nuestro proyecto y le ponga urgencia. La seguridad de los chilenos no puede seguir esperando mientras el crimen organizado continúa ganando terreno”.

La moción fue presentada por los diputados Ximena Ossandón, Juan Carlos Beltrán, Andrés Celis, Eduardo Durán, René Manuel García, Mauro González, Francisco Orrego, Luis Pardo, Diego Schalper y Tomás Kast.

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