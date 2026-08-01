Valenzuela respalda estatización de Codelco exigiendo cambios estructurales ante deuda y caída productiva

El diputado Daniel Valenzuela Salazar (IND-RN), integrante de la Comisión de Minería y Energía y de la Comisión Investigadora de Codelco, respaldó la decisión del Gobierno de mantener a Codelco como una empresa estatal, aunque apuntó a la necesidad de realizar cambios en la compañía.

“Codelco hoy es una empresa donde se han normalizado la corrupción y la costumbre de hacer mal las cosas, bajo administraciones tanto de derecha como de izquierda. Hoy han llegado personas que han demostrado capacidad de gestión, pero mi gran duda es si serán capaces de cambiar la estructura de la empresa y tomar las decisiones que hoy necesita la cuprífera”, afirmó.

El parlamentario cuestionó además el nivel de fiscalización que actualmente existe sobre la estatal. “Cochilco, con la infraestructura que tiene, no está en condiciones de fiscalizar adecuadamente los grandes proyectos estructurales. Basta preguntarse cuántos equipos y recursos tiene disponibles para supervisar en terreno”, señaló.

Valenzuela relató que ha enviado numerosos oficios a la empresa, de los cuales la mayoría no ha sido respondida y aquellos que sí lo han sido contienen información incompleta. “La gran pregunta es quién fiscaliza realmente a Codelco. La Contraloría solo interviene en casos excepcionales, y hoy lo está haciendo porque la situación simplemente ya no da para más”, indicó.

El diputado advirtió que Codelco mantiene una relación de deuda neta/Ebitda cercana a 3,8 veces, muy superior a la de las principales compañías mineras privadas, que bordea las 0,5 veces. “Es urgente reducir la deuda, considerando que solo en los últimos ocho años se han pagado más de US$6.200 millones en intereses. Además, la empresa aún no explica cuándo recuperará los recursos pagados por sobresueldos ni cómo corregirá las observaciones a sus estados financieros. Los chilenos merecen respuestas claras”, enfatizó.

Valenzuela sostuvo que “nadie quiere asumir el costo político de hacer las cosas bien. Hay que revisar todas las divisiones de la empresa y, aquellas que no sean viables, deben evaluarse para su venta. Es así de simple”. Asimismo, llamó a los sindicatos a respaldar las transformaciones necesarias para fortalecer la empresa.

El diputado recordó que durante los últimos ocho años, Codelco ha invertido más de US$32.000 millones, mientras su producción ha disminuido desde cerca de 1,8 millones de toneladas a aproximadamente 1,4 millones de toneladas. “Cuando una empresa invierte esa cantidad de recursos, los resultados debieran ser completamente distintos. Tenemos que revisar qué está fallando y corregirlo”, precisó.

Valenzuela planteó también la necesidad de modernizar la Ley del Cobre y fortalecer el gobierno corporativo de la estatal. “Los trabajadores deben defender los intereses de los trabajadores, pero no puede ocurrir que quienes participan en las decisiones también sean juez y parte. Necesitamos una empresa moderna, competitiva y con reglas claras”, expresó. Además, propuso facilitar alianzas estratégicas que permitan aumentar la eficiencia, incorporar nuevas capacidades y reducir los costos de producción.

El parlamentario reiteró que continuará ejerciendo su labor fiscalizadora hasta que la empresa entregue toda la información solicitada. “Hoy existe una Comisión Investigadora en la Cámara. Si Codelco no entrega todos los antecedentes, esta discusión deberá profundizarse aún más”, advirtió.

Finalmente, señaló estar “alineado con que Codelco siga siendo una empresa de todos los chilenos. Pero si esto no cambia, no me va a temblar la mano en privatizar Codelco, lo que necesitamos es una empresa con mayor producción, menores costos y una gestión eficiente”.