Exsubsecretario de Hacienda por test de drogas: "Yo no sé si es mi pelo"

El exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, se refirió a su salida del cargo tras dar positivo en un test de drogas y luego negativo en uno realizado de forma particular en el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En conversación con Mesa Central, de Canal 13, Rodríguez manifestó que “han sido días muy difíciles. La verdad es que yo estoy viviendo una pesadilla, pero tengo la verdad de mi lado”.

El exsecretario de Estado explicó que “a mí, cuando se me comunicó la noticia la semana pasada, yo dije con mucha transparencia al Gobierno, a la opinión pública: yo no consumo drogas y por lo tanto voy a ir a hacerme exámenes a laboratorios prestigiosos del país y voy a demostrar que estoy diciendo la verdad”.

Rodríguez manifestó que “en lo que estoy hoy día es reivindicando mi nombre, mi reputación, mi honra. Creo que esto probablemente sea un resultado del laboratorio más prestigioso del país, es una prueba contundente”.

Asimismo, aclaró que “yo no tengo un doble positivo, es solamente una muestra que se ha analizado y yo sí he solicitado esa contramuestra (…) si hay dos informes, yo debiese tener dos informes, dos informes que no tengo. Hasta el momento lo que tengo es narrativa”.

En cuanto al test en el que dio positivo, el exsubsecretario sostuvo que “yo no sé si es mi pelo porque el laboratorio no me entrega el informe de la cadena de custodia“.