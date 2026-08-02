Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 2 de Agosto de 2026


Nuevo temporal deja dos víctimas fatales, 347 damnificados y 2.052 aislados en la zona centro-sur del país

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que las víctimas fueron aplastadas por un árbol en la ruta que une Panguipulli con Licanray, mientras Senapred mantiene alerta roja en Biobío y La Araucanía.

El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que las víctimas fueron aplastadas por un árbol en la ruta que une Panguipulli con Licanray, mientras Senapred mantiene alerta roja en Biobío y La Araucanía.

Nacional

El Gobierno y Senapred informaron que el nuevo sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha dejado, hasta el momento, dos víctimas fatales. Según indicó el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, se trata de dos personas aplastadas por un árbol mientras se desplazaban en una camioneta en la ruta que une Panguipulli con Licanray, en la Región de Los Ríos.

Por su parte, la directora de Senapred, Alicia Cebrián, reportó que hasta ahora se registran 347 personas damnificadas, 88 albergadas y 2.052 aisladas. Además, informó 11 viviendas destruidas, 107 con daño mayor, 1.007 con daño menor y 572 con daño en evaluación.

Asimismo, durante la jornada del sábado se enviaron 13 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para evacuar preventivamente sectores en riesgo.

Se mantienen en alerta roja las regiones del Biobío y La Araucanía, junto con las comunas de San Pablo y Osorno, en la Región de Los Lagos.

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