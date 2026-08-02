¿Se acaba la espera?: Vozinha llegaría esta noche a Chile

Todo lo referente a Vozinha, el portero de Cabo Verde que fuera figura en el último Mundial, termina siendo de oídas, sin confirmación oficial. El jugador, anunciado hace más de una semana como refuerzo de Colo Colo, no ha declarado nada al respecto y tampoco llegó a Santiago cuando el club albo había anunciado su segura llegada.

Todo sigue igual, aunque ahora, al parecer, con matices que tienden a aclarar la situación. Tras un registro fotográfico del portero junto a su representante en un avión, medios extranjeros y chilenos señalaron que Vozinha voló desde Madrid a Lisboa y que esta mañana emprendió viaje a Santiago.

El arquero llegaría, según estos informes periodísticos, cerca de las 21 horas locales, y mañana se haría los exámenes médicos para luego ser presentado en el estadio Monumental. Todo ello a modo de oídas, como ya es habitual cuando se trata de Vozinha.