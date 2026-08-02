Senapred decreta Alerta Roja en seis comunas de la Región del Maule tras el desborde de ríos y esteros

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja en seis comunas de la Región del Maule por desbordes de ríos.

Se trata de las comunas de Cauquenes y Parral, donde se decretó alerta roja por el desborde del río Perquilauquén, en el sector de Quella; de la comuna de Sagrada Familia, debido al desborde del estero Culenar en Villa Prat; y de las comunas de Linares, Villa Alegre y San Javier, por el desborde del río Loncomilla en Bodega.

Asimismo, se decretó alerta roja para todo el Maule debido al evento meteorológico. Desde Senapred señalaron que han registrado “remociones en masa y un incremento de caudal en los cursos de agua de la región, debido a las precipitaciones y viento presente por el evento meteorológico, lo que supone un aumento del factor del riesgo para la población”.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en el litoral, la cordillera de la costa, el valle longitudinal, la precordillera y la cordillera.

En tanto, la Gobernación Marítima de Talcahuano señaló la probabilidad de ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas en el sector costero de la Región del Maule, entre el 1 y el 3 de agosto.

Cabe señalar que, con la declaración de alerta roja, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar y controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.