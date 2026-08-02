Trump anuncia la suspensión de un ataque contra Irán tras solicitud de Teherán y otros países de la región

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que accedió a dejar en suspenso un eventual ataque contra Irán, después de que, según aseguró, Teherán y otros países de Oriente Próximo solicitaran el fin de cualquier acción armada tras alcanzar un entendimiento sobre las bases para un acuerdo. El mandatario exigió, sin embargo, celeridad a la parte iraní en la conclusión del pacto y amenazó con una capacidad de respuesta militar “nunca vista” desde 1945.

“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial”, sostuvo el mandatario en una publicación en redes sociales, antes de matizar que decidió “cancelar el ataque por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero”.

En el mismo mensaje, Trump explicó que su decisión de no poner en marcha una nueva ofensiva de gran envergadura contra Irán pasa necesariamente por la rúbrica de un acuerdo que, según detalló, contemplaría “la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní”. El mandatario afirmó también que Israel respalda este planteamiento y concluyó su mensaje con un llamamiento a culminar las negociaciones: “Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra! ¡Gracias por su atención!”.

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, trasladó por teléfono a Trump “la necesidad de dar prioridad al diálogo para rebajar las tensiones” en la región, así como “la importancia de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una distensión que allane el camino hacia soluciones diplomáticas que arrojen resultados positivos (…) y evitar verse arrastrados a un conflicto más amplio”. En esta línea, Bin Salmán advirtió al mandatario estadounidense sobre las repercusiones que tendría la expansión de la guerra iniciada a finales de febrero sobre “la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales”, según una conversación telefónica de la que se hizo eco la agencia de noticias estatal saudí SPA.

El anuncio de Trump llega tras un nuevo cruce de declaraciones y amenazas entre representantes de los gobiernos estadounidense e iraní durante las últimas horas, en plena escalada de tensión regional. En este contexto, las autoridades iraníes han advertido que podrían extender las restricciones a otras vías marítimas estratégicas si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval contra el país, y han defendido la necesidad de reforzar sus capacidades militares, todo ello tras el anuncio del viernes de ataques a dos petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz con ayuda de la “escolta aérea” de Estados Unidos.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, aseguró que “cualquier acto hostil” por parte del país norteamericano o de Israel, incluyendo la “participación y complicidad” de sus socios regionales, “recibirá una respuesta decisiva y proporcionada” de Teherán. Así se lo trasladó a su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, en una conversación telefónica en la que defendió que “la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de tal aventurerismo recaerá sobre sus autores”.