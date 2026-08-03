Почему онлайн-обучение превратилось новой правилом

Почему онлайн-обучение превратилось новой стандартом

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Как поддержать стимул и добиться успеха при удалённом образовании

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