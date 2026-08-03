Apunta a falta de "evidencia científica": ministra Chomali cuestiona proyecto “Escucha su corazón”

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al proyecto de ley “Escucha su corazón” y sostuvo que “no existe evidencia” científica que respalde que la mujer modifique su decisión de interrumpir un embarazo tras escuchar los latidos del feto.

La iniciativa, impulsada por diputados de derecha, plantea que las mujeres que accedan a un aborto por violación, peligro de vida de la madre o inviabilidad fetal deberán recibir la oferta de escuchar los latidos del feto o embrión antes de manifestar su voluntad.

El texto legal establece que el médico tratante debe ofrecer verbalmente esa posibilidad, aunque la mujer puede rechazarla sin restricciones. Sin embargo, la normativa añade que el profesional “deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”, en referencia a que la mujer haya escuchado los latidos.

“Desde el punto de vista clínico, nosotros hemos mirado y no existe evidencia científica, que es lo que nos tiene que mover a nosotros, que la mujer vaya a cambiar de decisión en esas tres causales; son tres causales muy complejas: inviabilidad fetal, riesgo para la madre y violación”, explicó en entrevista con T13 Radio, Chomali.

La ministra también destacó que, en la práctica médica, las ecografías ya son parte del proceso obligatorio para determinar inviabilidad fetal o riesgo vital. “Para todos los efectos del médico, o sea, las ecografías las tienen que hacer igual; para poder decir que hay inviabilidad fetal, tiene que tener una ecografía. Y cuando está en riesgo la vida de la madre, tuvo una ecografía; por lo tanto, eso es algo que, para todos los efectos del médico, es algo que no hace la diferencia”, afirmó.

Finalmente, Chomali señaló que el proyecto podría generar revictimización, aunque reconoció que no han analizado en profundidad los efectos psicológicos en la madre. “Se ha hablado de revictimización, en lo cual uno podría estar de acuerdo. No hemos mirado mucho los efectos psicológicos de la madre, pero desde el punto de vista de la evidencia científica no hay evidencia de que la mujer vaya a cambiar de opinión”, cerró.