Bachelet cancela participación en encuentro de la Celac por problemas de salud

Un fuerte cuadro viral obligó a la expresidenta Michelle Bachelet a cancelar su participación en el encuentro “Diálogo Regional sobre el Futuro Liderazgo de las Naciones Unidas“, actividad que se realizará mañana lunes en Montevideo, Uruguay.

La exjefa de Estado estaba considerada entre las principales expositoras del foro organizado por el Gobierno de Uruguay, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instancia que también reuniría a los otros cuatro candidatos latinoamericanos al máximo cargo de Naciones Unidas.

La suspensión de su viaje se produce en un momento relevante para su candidatura, luego de que el Consejo de Seguridad realizara la primera votación informal, conocida como straw poll, para medir el nivel de respaldo de los postulantes.

Según diversos medios internacionales, la costarricense Rebeca Grynspan obtuvo el mayor apoyo en esta primera ronda, mientras que Michelle Bachelet se ubicó en el cuarto lugar. Sin embargo, el proceso aún contempla nuevas votaciones antes de que se adopte una decisión.

La candidatura de la exmandataria fue presentada oficialmente en febrero por Chile, Brasil y México, destacando su experiencia como expresidenta de la República, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres. Posteriormente, el Gobierno chileno retiró su respaldo, decisión que el exembajador Juan Gabriel Valdés atribuyó al Presidente José Antonio Kast.

En las últimas semanas, Bachelet había intensificado su agenda internacional participando en distintas instancias organizadas por Naciones Unidas, donde promovió el fortalecimiento del multilateralismo, la independencia del organismo y el diálogo como herramientas para enfrentar los desafíos internacionales.

Aunque no estará presente en el encuentro de Montevideo por razones de salud, la carrera por la Secretaría General de la ONU continuará durante los próximos meses con nuevas rondas informales en el Consejo de Seguridad, antes de la etapa final, en la que los cinco miembros permanentes podrán ejercer su derecho a veto sobre las candidaturas.