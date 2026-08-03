Balance sistema frontal zona centro-sur: casi mil 400 damnificados y 5 mil 936 personas aisladas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, realizó un nuevo balance respecto a los efectos del sistema frontal que en los últimos días ha afectado principalmente a la zona centro sur del país. La autoridad informó que se reportan dos personas fallecidas en Panguipulli, mil 399 personas damnificadas, 156 albergadas y 5 mil 936 aisladas producto de la emergencia.

“El foco de la atención sigue siendo el tramo entre las regiones de Maule y la Araucanía, en la madrugada se siguieron tomando medidas en terreno relacionadas principalmente con el aumento en caudales y la posibilidad de desbordes”, indicó Cebrián.

Durante la jornada de ayer se enviaron 12 mensajes a través del sistema de alerta de emergencia SAE, aunque precisó: “No ha sido necesario enviar nuevos mensajes durante esta madrugada”.

“A nivel país se mantienen 10 alertas rojas y 10 amarillas, principalmente por desbordes y crecidas”, señaló la autoridad. Y respecto del monitoreo en línea de los ríos a través de la Dirección General de Aguas, agregó que “ocho estaciones superan el umbral rojo y 19 estaciones superan el umbral amarillo”.

Respecto a la situación de las casas, Cebrián reportó 27 viviendas destruidas, 685 con daño mayor, 4 mil 838 con daño menor y mil 52 en evaluación. Por otro lado, señaló que se reportan 23 mil 104 clientes sin suministro eléctrico en el tramo comprendido entre O’Higgins y Los Lagos, según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

Por región, la directora de Senapred precisó que en el Maule se mantiene la alerta roja por sistema frontal “como también diversas alertas rojas por desbordes en sectores de las comunas de Cauquenes y Parral”.

Agregó que Constitución fue una de las comunas más afectadas. “Según los registros, en una hora cayeron 36 milímetros, activándose las cuencas secundarias y producto de lo anterior se produjeron tres socavones”, explicó.

En el caso de la Región del Biobío, las principales afectaciones corresponden a desbordes e inundaciones en las comunas de Arauco, Cañete, Curanilaue, Nacimiento, Quilleco, Santa Bárbara, Penco y Coronel. “Actualmente, el río Andalién presenta desborde, pero con niveles a la baja”, aseguró Cebrián.

En La Araucanía, “la principal preocupación se concentra en Angol, en donde producto de desbordes fue necesario realizar el cierre preventivo en diversas calles de la comuna”.

“Reiteramos el llamado a las comunidades de sectores cercanos a riberas de ríos, quebradas y zonas cordilleras a extremar las medidas de prevención, mantenerse informados a través de canales oficiales y, en caso de recibir una alerta SAE por un peligro inminente, evacuar de manera inmediata”, finalizó la autoridad.