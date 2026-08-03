Caso Gatica: Corte de Santiago confirma sentencia absolutoria para Claudio Crespo

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó, por unanimidad, la sentencia absolutoria del excarabinero Claudio Crespo en el caso del diputado Gustavo Gatica. El fallo, dictado en enero pasado por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, queda así firme al ser rechazado el recurso de nulidad que buscaba anular el juicio y ordenar uno nuevo.

Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando Gatica perdió la visión producto de impactos recibidos durante una manifestación en el marco del estallido social. Si bien el tribunal oral estableció en mayo, al dar a conocer la sentencia, que Crespo participó en el disparo que lesionó al entonces manifestante, también concluyó que su accionar estuvo justificado por las circunstancias del contexto que enfrentaba.

La impugnación presentada por la Fiscalía cuestionó la valoración de pruebas como la declaración del propio acusado, quien admitió que existían órdenes de no apuntar a la parte superior del cuerpo. Además, se objetó la aplicación de la legítima defensa como eximente de responsabilidad.

Luego de conocerse el rechazo del recurso, la fiscal Ximena Chong expresó su descontento con la resolución. “Obviamente, es una resolución que no satisface los intereses de la Fiscalía. Nosotros habíamos recurrido de nulidad en el entendido de que la sentencia tenía vicios”, declaró, aunque subrayó que el Ministerio Público acata lo resuelto por el tribunal de alzada.

Chong también relevó que el fallo desestimó el principal argumento esgrimido por la defensa de Crespo. “La decisión del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal desestimó la tesis principal de la defensa del acusado, en el sentido de que él no era el autor del disparo que lesionó y terminó con la ceguera del señor Gustavo Gatica”, afirmó la persecutora.

Con esta instancia judicial agotada en Chile, los abogados del parlamentario evalúan la posibilidad de recurrir a organismos internacionales de derechos humanos.