"Convencer al país y contener a su electorado": la compleja ecuación política que enfrenta el Gobierno

El llamado del Presidente José Antonio Kast a concentrar la agenda del Ejecutivo en las principales prioridades del país abrió un debate al interior del oficialismo. Durante el 107° aniversario de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el Mandatario criticó la proliferación de proyectos que han impulsado parlamentarios de la coalición, particularmente del Partido Republicano. “¿Debieran estar primando en la agenda?”, cuestionó.

Si bien el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respaldó el llamado al ordenar del Jefe de Estado, defendió que los parlamentarios continúen promoviendo iniciativas propias. En conversación con Radio Agricultura, sostuvo que ambas dinámicas son compatibles, ya que los legisladores “están respondiendo a las razones por las cuales los eligieron” y descartó que ello implique desorden al interior del oficialismo.

En esa línea, Squella afirmó que el Ejecutivo “no tiene que sentirse obligado a pronunciarse” sobre cada propuesta parlamentaria, y atribuyó a una “mala leche implícita” las críticas que apuntan a la necesidad de que el Gobierno se refiera a las iniciativas.

La diputada Flor Weisse (UDI) también buscó bajar el tono a las diferencias dentro de la coalición. “Las relaciones nunca han estado en riesgo ni malas, al contrario, siempre hemos tenido buenas relaciones“, afirmó, pero reconoció la existencia de distintas sensibilidades.

La parlamentaria sostuvo que, a pesar de que los temas valóricos siguen siendo relevantes, hoy el debate “debe concentrarse en seguridad, economía y empleo”, por ser las principales demandas de la ciudadanía.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el investigador asociado de Faro UDD, Rodrigo Pérez de Arce, planteó que el escenario debe analizarse considerando que el Gobierno enfrenta “una batalla en dos canchas simultáneamente”.

Por una parte, —explicó— el Ejecutivo necesita convencer al país de que cuenta con una agenda para enfrentar “el problema económico, de seguridad, de desempleo”, mientras que paralelamente debe demostrar a su electorado “que siguen siendo el mismo conglomerado, con convicciones, con valores duros, rígidos“.

Bajo esa lógica, el académico sostuvo que “ese es el prisma con el cual creo uno tiene que entender las declaraciones de Arturo Squella”. A su juicio, el Partido Republicano busca transmitir que, “a pesar de que ha tenido que comprometer algunos valores cuando gobierna, seguimos siendo lo mismo“.

“Y por eso, por ejemplo, dice que están dispuestos a privatizar Codelco, porque impactan la agenda y los pone a la derecha, a pesar de que en términos prácticos no se traduzca en nada muy concreto”, ejemplificó.

Respecto del escenario interno del oficialismo, Pérez de Arce señaló que hoy “la coalición de gobierno tiene hartas tensiones”. Advirtió que, aunque “el poder disciplina bastante”, cuando aparecen las dificultades “se vuelve muy difícil controlar y ordenar a la coalición”.

“El Gobierno tiene que mostrar resultados, tiene que mostrar que se la puede, tiene que mostrar que está en condiciones de conducir, porque si no, hoy día la agrupación, más que coalición, no va a dar, no va a servir hacia el futuro”, planteó.

Sobre la estrategia comunicacional de La Moneda, el investigador sostuvo que “probablemente la falta de vocería política, más que un diseño comunicacional deliberado, actualmente responde al fracaso del plano original“.

Añadió que, tras los cambios realizados, el biministro Claudio Alvarado “sigue sin ser un vocero que te saque de aprietos, que te instale agenda, que ordene comunicacionalmente al Gobierno“. “Más que la falta de vocero, se siente la falta de un diseño desde Secretaría General de Gobierno”, opinó Pérez de Arce.

Con todo, el analista político descartó que el Ejecutivo haya perdido completamente el control de la agenda. “Lo que se discute hoy día es Reconstrucción Nacional, su proyecto de ley estrella; lo que se va a discutir más adelante va a ser su proyecto de empleo“, indicó.

Por ello, concluyó que, pese a no haber mostrado “mayor pericia” en el plano comunicacional, el La Moneda “ha logrado hacer lo que el gobierno anterior no fue capaz de hacer: avanzar su agenda de manera muy visible y muy sustantiva”.