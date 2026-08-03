Cuba vuelve a sufrir un apagón total: UNE atribuye fallas a la “asfixia energética orquestada por EE.UU.”

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó un nuevo apagón total durante la noche del domingo, horas después de restablecer el suministro en la zona occidental de la isla, incluida La Habana. La empresa activó los protocolos de recuperación mientras varias termoeléctricas permanecían fuera de servicio.

La UNE informó que la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ocurrió a las 22.43 horas y que se trabajaba para recuperar el servicio “en el menor tiempo posible”.

El corte se produjo menos de un día después de que la empresa restableciera el suministro en el oeste del país tras una falla en las líneas de transmisión Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara.

La nueva caída profundizó la crisis energética cubana, marcada por frecuentes apagones. A mediados de julio, tras varios cortes totales, la UNE atribuyó las fallas a la “consecuencia directa” de la “asfixia energética orquestada por Estados Unidos”.

En tanto, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó el bloqueo energético como una “política genocida” que causa un “grave daño” al pueblo cubano.