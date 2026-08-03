Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Agosto de 2026


Director de Asuntos Consulares llegó a Caracas para reactivar relaciones

El funcionario de Cancillería, Hernán Núñez, se encargará de realizar las gestiones para comenzar a atender público en el consulado de Chile en Venezuela. Además, sostdndrá reuniones con autoridades del país caribeño.

El funcionario de Cancillería, Hernán Núñez, se encargará de realizar las gestiones para comenzar a atender público en el consulado de Chile en Venezuela. Además, sostdndrá reuniones con autoridades del país caribeño.

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La Cancillería informó que el director general de Asuntos Consulares, Inmigración y Chilenos en el Exterior, Hernán Núñez, arribó ayer domingo a Caracas para concretar la reactivación de las relaciones consulares entre Chile y Venezuela.

En su misión, Núñez comenzará una revisión de las gestiones administrativas y operativas que se requieren para comenzar la atención al público, que incluyen trámites como la emisión de documentos de identidad y pasaportes, la legalización de certificados y títulos, y la entrega de asistencia consular en emergencias, entre otros.

Como parte del proceso de reanudación de relaciones consulares se sostendrán reuniones con autoridades venezolanas. Actualmente, cerca de 25 mil chilenos viven en Venezuela.

El jueves pasado, los gobiernos de Chile y Venezuela informaron el inicio de una hoja de ruta para la normalización progresiva de las relaciones bilaterales, partiendo por las relaciones consulares.

“Contar con asistencia consular lo antes posible en Caracas es una prioridad para la Cancillería y el primer paso para continuar acercándonos a un país con el que hemos tenido históricas relaciones”, sostuvo el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

El ministro recalcó que “se abre una oportunidad para ir en ayuda de los ciudadanos que requieren los servicios del Estado, a través de los consulados, y marca el inicio de una nueva etapa hacia el restablecimiento pleno de las relaciones bilaterales”.

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