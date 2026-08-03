Imacec: Hacienda destaca “cambio de tendencia” y economistas llaman a la cautela pese al repunte

El Imacec de junio, que registró un crecimiento de 2,4% anual y puso fin a cinco meses consecutivos de cifras negativas, generó diversas reacciones sobre el estado de la economía chilena y las perspectivas para el resto de 2026.

El dato informado por el Banco Central superó ampliamente las expectativas del mercado y del propio instituto emisor, que esperaba una expansión cercana al 1,2%. El resultado estuvo impulsado principalmente por la minería, los servicios y el comercio, mientras que la serie desestacionalizada avanzó 0,6% respecto de mayo.

Tras conocerse la cifra, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó el resultado como “una buena noticia” y aseguró que confirma “un cambio de tendencia” en la actividad económica. “Tuvimos una buena noticia el día de hoy. El Imacec de junio creció 2,4% y esto significa que la economía está volviendo a crecer”, afirmó el secretario de Estado.

Quiroz recordó que hace algunas semanas ya había anticipado que junio mostraría un desempeño positivo y sostuvo que el resultado quedó “por sobre todas las expectativas del mercado”.

No obstante, el ministro enfatizó que el Gobierno no busca sacar conclusiones a partir de un solo dato mensual y reiteró que el foco está puesto en el crecimiento de largo plazo. “A nosotros nunca nos va a interesar un dato puntual; nos interesa el crecimiento de largo plazo”, señaló, y agregó que una de las señales más relevantes para ese objetivo es la tramitación de la ley de reconstrucción de los primeros seis meses del año.

Respecto de las perspectivas para el resto de 2026, Quiroz indicó que el Ejecutivo espera “un segundo semestre muy dinámico” y mantuvo la proyección oficial de 1,8% de crecimiento contenida en el último Informe de Finanzas Públicas.

En esa línea, el jefe de la billetera fiscal también sostuvo que la cifra de junio permite descartar el escenario de una recesión técnica que algunos analistas habían comenzado a considerar tras los débiles resultados de los meses anteriores. “Mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica. Ya hace unos 20 días dijimos que junio se veía positivo y bastante positivo”, afirmó.

Para los especialistas, en tanto, la lectura fue más cautelosa. La economista jefa de Fintual, Priscila Robledo, destacó que si bien el Imacec de junio representó “la primera sorpresa positiva del año”, al mismo tiempo advirtió que parte del crecimiento anual de 2,4% se explica porque junio tuvo un día hábil más que el mismo mes de 2025. Al corregir por estacionalidad y calendario, la expansión anual se reduce a 1,4%.

La economista también destacó que el dato probablemente permitirá evitar una recesión técnica, aunque precisó que ello dependerá de las revisiones que acompañarán la publicación oficial del PIB del segundo trimestre el próximo 18 de agosto.

Así, subrayó que el trimestre siguió siendo débil: con las cifras disponibles, la actividad habría crecido apenas 0,1% anual y cerca de 0,3% trimestral desestacionalizado, un resultado inferior al punto medio proyectado por el último IPoM del Banco Central.

Por lo mismo, Robledo sostuvo que el buen dato de junio “mejora el punto de partida para el segundo semestre”, pero advirtió que “no alcanza para revertir la debilidad acumulada”, ya que durante la primera mitad de 2026 la actividad cayó 0,2% anual.

En ese contexto, explicó que para alcanzar el rango de crecimiento de 1% a 1,75% proyectado por la entidad bancaria, la economía debería expandirse por sobre 2,2% anual durante el segundo semestre. A juicio de la economista, el ritmo observado en junio “es compatible con la parte baja de ese rango”, pero alcanzar la parte alta “parece más difícil, porque requeriría que la recuperación se sostenga y se amplíe”.

El análisis de la economista jefa Fintual también abordó las implicancias para la política monetaria. Robledo estimó que el Banco Central continuará evaluando sus decisiones reunión a reunión y que, aunque los datos recientes han reducido la probabilidad de nuevos recortes de tasas, todavía no existe suficiente claridad para anticipar un cambio de rumbo.

En tanto, advirtió que el reciente sistema frontal podría complicar la interpretación de los datos de julio y agosto, por lo que consideró más probable que el instituto emisor mantenga la tasa de interés hasta contar con un panorama económico más claro.