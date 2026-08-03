Megarreforma: Gobierno intensifica negociaciones para conseguir los 26 respaldos a horas de la votación decisiva

Este martes la Sala del Senado será sede de una de las últimas votaciones de la megarreforma del Gobierno. Senadores y senadoras se pronunciarán respecto al informe de la comisión mixta: instancia que tuvo como objetivo definir el mecanismo de compensación para los municipios, tras la eliminación de las contribuciones para mayores de 65 años.

En las horas previas a la votación, el Ejecutivo intensificó sus esfuerzos para conseguir un mínimo de 26 respaldos. Este lunes, a las 20 horas, el Presidente José Antonio Kast encabezó una reunión junto los senadores de la UDI que buscaba convencer a los parlamentarios Gustavo Sanhueza y Sergio Gahona, quienes expresaron dudas sobre la compensación a los municipios.

La Moneda, sin embargo, descartó que los votos no estuvieran asegurados. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que las reuniones entre el Mandatario y los gremialistas “son para conversar temas que a ellos les preocupan, transmitir iniciativas del Gobierno, buscar puntos de encuentro y de consenso”.

“Al menos la información que yo manejo (..) es que no hay ninguna discrepancia para la votación de mañana por parte de los senadores de la UDI”, aseguró.

En esa misma línea, el diputado y presidente del gremialismo, Guillermo Ramírez, aseguró que “los votos de la UDI van a estar” y que en el caso de que se llegara a rechazar el informe de la comisión mixta, no será por responsabilidad de su partido.

“Si se cae no va a ser por los votos de la UDI. La UDI actuará cómo ha actuado hasta ahora: con responsabilidad. Aquí lo que hay que hacer, tal como se hizo en la Cámara de Diputados, es apoyar el informe de la comisión mixta”, indicó.

Una reunión “agridulce”

En paralelo a su intento por ordenar al oficialismo, el Ejecutivo también se reunió con los líderes de la oposición. El biministro Alvarado y el ministro de la Segpres, José García Ruminot, recibieron por primera vez en La Moneda a los presidentes de partido del bloque. No obstante, los timoneles dejaron el palacio presidencial con un “sabor agridulce” o incluso “amargo”, para el gusto de algunos.

A la salida de la cita, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, explicó que acudieron para conversar sobre tres temas: la respuesta del Gobierno ante la emergencia del sistema frontal; la posible “institucionalización” del diálogo entre la oposición y el Ejecutivo; y la postura de los alcaldes progresistas respecto al mecanismo de compensación contenido en la megarreforma.

La líder del PS recordó que los ediles han pedido “focalización y compensación”. En esa línea, solicitaron al Ejecutivo “repensar” su mecanismo, para que la totalidad de los recursos sean depositados en el Fondo Común Municipal.

Vodavonic aseguró que aquello no fue aceptado por el biministro Alvarado, pero que desde el Gobierno sí hubo un compromiso para compensar a los municipios, incluso si es que no se aprueba la norma en el Senado.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, quien también estuvo en el encuentro, señaló que quedó “intranquila” porque una cosa es “declarar ánimo de diálogo, pero otra es disposición a que ese diálogo sirva para mejorar los proyectos”.

A su juicio, “este es un pésimo proyecto para nuestro país, porque no sólo desfinancia a los municipios, sino que también agranda mucho más la desigualdad”.

“En el caso de Las Condes hay 22 mil personas que están exentas del pago de contribuciones y a Las Condes se le va a compensar con fondos generales, o sea, con la plata que usted paga en su casa por el pan, $13 mil millones de pesos. Lo que hay acá no es una disposición cerrada por parte de los alcaldes, sino que al contrario, ha sido una posición de justicia y que además, ha sido mayoritaria”, estimó.

Posturas y dudas en el Senado

De todas maneras, previo a su reunión con el Gobierno, la oposición ya había definido su postura. Tras un encuentro entre parlamentarios del bloque y alcaldes progresistas —realizado a medio día de este lunes—, la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, adelantó que la oposición en su conjunto se cuadraría con los jefes comunales.

“Lo que nosotros hemos manifestado a nuestros alcaldes y alcaldesas es que nosotros vamos a apoyar el acuerdo que ellos sostuvieron en la Serena, y dado que esto no se ha acogido como se estableció en ese momento, nosotros vamos a rechazar el informe de la comisión mixta el día de mañana”, señaló.

De todas maneras, aún persisten dudas sobre un voto de la oposición: el del senador del PPD, Pedro Araya; y por el lado del oficialismo, el misterio se mantiene respecto al senador de Demócratas, Matías Walker. Este último, condicionó su voto favorable a que se incluya a la Región de Coquimbo —una de las más golpeadas por el reciente sistema frontal— en el Fondo de Reconstrucción.

En conversación con La Tercera, Walker defendió dicha postura. A su juicio, no solo es legítimo condicionar su voto por esos motivos, sino que también “es mi deber como representante de la región”. “La Ley se llama de Reconstrucción Nacional. Si es ilegítimo que proponga que se garanticen los recursos para la región, pongámosle Reforma Tributaria para la Reactivación Económica”, sugirió.