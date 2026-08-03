Moreira (UDI) defiende la megarreforma tributaria y acusa a la oposición de "castigar a sus propios alcaldes"

Con la mega reforma tributaria entrando en su recta final en el Congreso, el senador de la UDI, Iván Moreira, defendió el proceso legislativo encabezado por el Gobierno y rechazó las críticas de la oposición respecto de una supuesta falta de disposición al diálogo durante la tramitación.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el parlamentario sostuvo que el ministro de Hacienda ha cumplido con el mandato del Ejecutivo y afirmó que el debate sí incorporó planteamientos de la oposición.

“Aquí ha habido diálogo. Una cosa distinta es que en el diálogo no se ha hecho lo que la oposición desea. Pero el corazón de la reforma ya está aprobado. El noventa y cinco por ciento de la reforma está aprobado“, afirmó.

Moreira también defendió el contenido del proyecto, destacando que, a su juicio, la iniciativa mantiene los beneficios sociales existentes e incorpora nuevas medidas para adultos mayores. “El Gobierno ha cumplido con no afectar los derechos sociales y beneficios sociales que hasta el día once de marzo se estaban entregando a los chilenos. (…) Un adulto mayor de 65 años va a recibir el beneficio de no pagar nunca más contribuciones por la primera vivienda. Esa es una de las cosas más importantes de la reforma”, sostuvo.

Respecto de las advertencias de algunos sectores sobre eventuales modificaciones futuras a la legislación, el senador reconoció que se trata de una apuesta importante para el Ejecutivo, pero aseguró que responde a la necesidad de impulsar la economía.

“Todas las estrategias en materia económica tienen riesgo. Son apuestas muy grandes, pero tenemos que apostar a un mejor futuro del país (…). Lo que pretende esta reforma es reactivar al país, que crezca, que se genere empleo y darle certeza jurídica al que quiere invertir en Chile”, señaló.

Compensación a municipios

Uno de los puntos pendientes de la tramitación corresponde al mecanismo de compensación para los municipios por la eliminación del pago de contribuciones en la primera vivienda de adultos mayores.

Sobre esa discusión, Moreira responsabilizó a la oposición de poner en riesgo los recursos para las comunas. “La oposición está castigando al Gobierno, pero al castigar al Gobierno termina castigando a sus propios alcaldes. Ya los alcaldes se están dando cuenta de que aquí también hay un juego político para dañar al Gobierno”, afirmó.

Asimismo, advirtió que, si la norma no prospera, las consecuencias recaerán directamente sobre los gobiernos comunales. “Si no se aprueba esta norma, va a afectar a los 344 municipios del país”, aseguró.

Consultado por las críticas de alcaldes que sostienen que no fueron escuchados durante la discusión legislativa, el senador descartó esa versión. “El Gobierno buscó la mejor fórmula, estuvo dispuesto a dialogar. Sí dialogaron, no me vengan a decir que no dialogaron”, enfatizó.

Otro de los temas abordados por Moreira fueron las diferencias que han surgido dentro del oficialismo respecto de materias valóricas impulsadas por algunos parlamentarios. Para el senador, el Ejecutivo debe concentrarse en la agenda económica y evitar que los intereses personales interfieran con el programa de Gobierno.

“Todos los sectores adelantaron las campañas parlamentarias y presidenciales (…). Si nosotros no nos ordenamos, vamos a tener aún mayores problemas durante el Gobierno del presidente Kast”, planteó.

En esa línea, sostuvo que el Partido Republicano tiene una responsabilidad especial por ser la colectividad del Mandatario. “Aquí el partido de Gobierno tiene la mayor responsabilidad. Ellos fueron los que llevaron al Presidente Kast a La Moneda”, indicó.

El legislador también descartó que exista una falta de liderazgo presidencial, atribuyendo las tensiones al denominado “fuego amigo”. “El Presidente tiene su liderazgo, pero cuando hay fuego amigo es difícil. Hoy hay privilegiar lo que la ciudadanía demanda, no intereses partidarios ni campañas para la reelección”, afirmó.

Caso Juan Pablo Rodríguez

Finalmente, el senador abordó la controversia generada por los exámenes de drogas aplicados al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y llamó a revisar los protocolos actualmente vigentes.

Si bien defendió el objetivo de fortalecer los mecanismos de control, reconoció que la situación evidenció vacíos que deben corregirse. “No estábamos preparados para una situación de esta naturaleza. Esto nos deja una lección y esa lección tiene que profundizarse para mejorar la cuestión reglamentaria”, señaló.

Asimismo, sostuvo que cualquier modificación debe resguardar tanto la confianza pública como los derechos de quienes son sometidos a estos procedimientos. “Hay que darle una seguridad a la ciudadanía, pero también a las personas que se hacen los exámenes, para que tengan una respuesta con certeza y no se genere una duda”, concluyó.