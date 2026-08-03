Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 3 de Agosto de 2026


Prensa internacional destaca arribo de Vozinha: "Lo recibió una multitud impresionante"

Medios internacionales como la prestigiosa revista francesa L'Equipe, no quedaron indiferentes y reaccionaron a la llegada del portero caboverdiano a Colo Colo.

Medios internacionales como la prestigiosa revista francesa L'Equipe, no quedaron indiferentes y reaccionaron a la llegada del portero caboverdiano a Colo Colo.

Deportes

Hasta que finalmente llegó Vozinha a Chile. El portero caboverdiano, quien fue sensación en el Mundial 2026, arribó la noche del domingo a Santiago para sellar su fichaje en Colo Colo.

El golero africano fue recibido en masa en el aeropuerto por los fanáticos del Cacique, situación que generó la reacción del prestigioso diario francés L’Equipe.

“Vozinha fue recibido como una estrella en Chile tras su histórica participación en el Mundial con Cabo Verde”, tituló el medio galo.

“Su llegada a Chile ofreció, además, una nueva muestra del entusiasmo que han despertado sus actuaciones. Recibido en el aeropuerto por una multitud impresionante, Vozinha fue acogido como una gran estrella por los seguidores del club chileno”, añadió la publicación.

Consignar que el martes, por la mañana, Vozinha tendrá su primer entrenamiento en el cuadro albo, mientras que pasado el mediodía será presentado oficialmente como refuerzo del conjunto de Macul.

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