Suspenden clases para comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía por sistema frontal

Debido a los efectos del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases este lunes 3 de agosto para algunas comunas de Maule, Ñuble y La Araucanía.

En la Región de Maule, la medida se aplicará en Constitución y Molina; mientras que en Ñuble regirá en Quillón, Bulnes y San Ignacio, además de las comunas de la Provincia de Itata: Quirihue, Trehuaco, Cobquecura, Ninhue, Ranquil, Portezuelo y Coelemu.

En La Araucanía no habrá actividades lectivas en Loncoche, Galvarino, Victoria, Traiguén, Lumaco, Purén, Los Sauces, Renaico, Angol, Ercilla y Cholchol.

La suspensión de clases aplicará para todos los establecimientos públicos y privados que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.

Autoridades realizan nuevo balance por sistema frontal. https://t.co/8483L56iyC — SENAPRED (@Senapred) August 3, 2026

Se mantiene cifra de 2 fallecidos, pero damnificados suben a 1.142 por temporal

El Gobierno y Senapred informaron que se mantiene la cifra de dos personas fallecidas por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país, pero aumentaron a 1.142 los damnificados, a 119 los albergados y a 6.243 las personas aisladas.

Tras una nueva mesa técnica, el balance fue entregado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián.

El reporte también consignó 25 viviendas destruidas, 632 con daño mayor, 4.119 con daño menor y 1.123 inmuebles en evaluación.

Además, Cebrián anunció que para este lunes se esperan precipitaciones débiles, aunque se mantienen situaciones de emergencia por inundaciones.

En tanto, el biministro Alvarado anunció el despliegue de efectivos del Ejército y de Carabineros en la comuna de Angol, Región de La Araucanía, para resguardar las viviendas de las personas que se negaron a evacuar por el desborde del río Vergara.

“Nosotros queremos señalarles a estas familias que evacuen tranquilas, que puedan dirigirse a albergues habilitados o a casas de familiares, si así lo estiman, porque sus viviendas van a estar seguras”, señaló Alvarado.