Visas de trabajo a extranjeros crecen más de 11%: bolivianos lideran permisos y desplazan a venezolanos

El Servicio Nacional de Migraciones concedió 84 mil 717 permisos de trabajo a ciudadanos bolivianos entre enero y junio de este año. Esa cifra equivale al 70% del total de 121 mil 977 visados laborales otorgados en el país durante ese período.

La población venezolana quedó relegada al segundo lugar, con 12 mil 624 permisos concedidos. Este resultado consolida un cambio de tendencia que comenzó a observarse en 2024.

El número global de permisos de trabajo entregados en el primer semestre alcanzó los 121 mil 977, lo que significa un incremento del 11,1% en comparación con el mismo período del año anterior.

Según La Tercera, las cifras responden a dos factores principales: la gratuidad del trámite amparada en el convenio de la Visa Mercosur y la necesidad de mano de obra estacional en la agricultura.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que “los ciudadanos bolivianos están afectos a la llamada Visa Mercosur, que es gratuita y de fácil trámite”. Esa condición, añadió, favorece el acceso formal al mercado laboral.

El exdirector de la entidad, Rodrigo Sandoval, sostuvo que las cifras evidencian “un desplazamiento hacia la regularidad”. Ese movimiento, de acuerdo a Sandoval, permite al Estado gestionar mejor la migración y reducir los niveles de informalidad.