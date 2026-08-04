Alcalde de San Ramón, Gustavo Toro: Solo una vivienda "se ve beneficiada en mi comuna" con la megarrefoma

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, abordó el debate por la exención del pago de contribuciones en la tramitación de la megarreforma del Gobierno y cuestionó su impacto en el Fondo Común Municipal (FCM).

El jefe comunal explicó que con el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno el FCM deja de recibir alrededor del 35% de sus ingresos. “Significa que el Estado deja de percibir aproximadamente 70 millones de dólares, lo que va a impactar profundamente al FCM, porque, en definitiva, las comunas más pobres nos alimentamos de ese fondo”, dijo.

Respecto al mecanismo de compensación que propone el Ejecutivo, cuestionó que “principalmente, se va a ir a las comunas más ricas”. “Por ejemplo, a la comuna de Las Condes se van a ir $13 mil millones. Por tanto, en las comunas más ricas dejan de pagar las personas mayores de 65 años las contribuciones y van a recibir igual ese recurso con el pago del IVA de todos los chilenos”, explicó.

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“El otro día me llegó el listado de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. ¿Sabe cuántas viviendas hay de personas mayores de 65 años que se ven beneficiadas con esta megarreforma? Una en todo la comuna”, enfatizó la autoridad y explicó que San Ramón dejaría de recaudar $3 millones.

Con los datos sobre la mesa, aseveró: “Es injusto que con plata de todos los chilenos estemos subsidiando las contribuciones de las personas más ricas de este país”.

El alcalde aseguró que ya existe una medida que entrega exención en situaciones excepcionales para personas que ganan menos de $2 millones y “ese beneficio se puede ampliar”. Sin embargo, cuestionó que con la iniciativa del Gobierno “pueden haber propiedades que cuesten $10 mil millones, la persona tiene más de 65 años” y no pagar contribuciones.

Así, planteó el FCM como un “pilar fundamental para tener ingresos en las comunas más vulnerables, más pobres”. Indicó que la comuna de San Ramón depende en un 80% de este fondo, por ejemplo.

Además, cuestionó que hay inequidad en términos de presupuesto. Por ejemplo, Las Condes cuenta con $500 mil millones, mientras que San Ramón con $20 mil millones. “Y nuestra gente depende mucho más del Estado, porque, en definitiva, nuestros vecinos no tienen la posibilidad de contratar seguridad, no tienen la posibilidad de atenderse en la salud privada, no tienen la oportunidad tampoco de mejorar sus espacios públicos o de organizarse a través de condominios, etcétera”, agregó.

“Hay una desigualdad enorme en el Gran Santiago, vemos que hay un problema estructural en el financiamiento, pero esta megarreforma viene a agudizarlo mucho más, porque el problema grande que se nos genera es que, si bien es cierto no vamos a tener una pérdida en los ingresos desde el FCM, el problema que se genera es que la redistribución va a impactar a las arcas fiscales, porque se van a sacar recursos de los impuestos generales para financiar a las comunas más ricas”, criticó la autoridad comunal.

El alcalde se refirió directamente a quienes viven en su comuna: “La señora de San Ramón que está pagando el kilo de pan, sepa que el 20% de eso, que viene a ser el IVA, va a ir a las arcas fiscales para poder subvencionar a comunas como Vitacura o Lo Barnechea, de personas mayores de 65 años que no van a pagar las contribuciones”.

“Es decir, le estamos pagando las contribuciones a las familias más ricas de Chile, lo que encuentro que es injusto, porque nosotros somos gente de esfuerzo, somos comunas que salen adelante con muy poco y también necesitamos mucho apoyo en los ingresos del Estado, principalmente para ir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos”, lamentó.