Camilo Salinas y Macha Asenjo llegan a Sala Master: "Cuando una música es muy buena, se puede reversionar"

Hay canciones que parecen resistir cualquier transformación. Basta con cambiar el instrumento, el ritmo o la textura para descubrir nuevos matices sin alterar aquello que las hace reconocibles. Esa fue la premisa que hace algunos años llevó al pianista y compositor Camilo Salinas a proponerle a su par, Macha Asenjo —voz detrás de varios de los proyectos más populares de las últimas décadas, como Chico Trujillo, El Bloque Depresivo y La Floripondio—, un ejercicio poco habitual: trasladar parte de su cancionero al lenguaje del piano y el cuarteto de cuerdas.

Ese es, justamente, el repertorio que llegará a la Sala Master de Radio Universidad de Chile este 11 y 12 de agosto, instancia en que ambos músicos compartirán escenario junto al Cuarteto Austral y Martín Benavides en un espectáculo que, más que reinterpretar canciones, busca abrir nuevas formas de escucharlas.

La idea nació de manera sencilla, impulsada por la admiración que Salinas sentía por la obra del fundador de Chico Trujillo y Bloque Depresivo. “Yo le propuse: ‘¿Por qué no tomamos tus canciones, que son tan bonitas, y las pasamos por el piano y por el cuarteto de cuerdas?’. Cuando una música es muy buena, se puede reversionar, tener puntos de vista estilísticos y estéticos musicales diferentes de varias formas. Siendo la música buena, va a funcionar igual”, recordó Salinas.

Así, con el paso de los ensayos, el proyecto comenzó a adquirir identidad propia. De hecho, el Cuarteto Austral terminó incorporándose de manera natural al universo musical del Bloque Depresivo y los arreglos fueron ampliando el horizonte sonoro de composiciones ampliamente conocidas por el público.

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“Es bonito porque el discurso musical se amplía y la gente lo recibe muy bonito. Lo que vamos a tocar son parte de ese show: las canciones del Macha vistas a través del cuarteto y del piano“, afirmó el músico.

La presentación tendrá, además, un significado especial por el espacio que la alberga. Y es que Salinas reconoce en la Sala Master un lugar que favorece una escucha distinta, cercana y casi suspendida en el tiempo. “Esta sala tiene algo mágico. Podemos estar perfectamente en el año 60 como en el 2026. Es como una habitación del tiempo“, sentenció.

El pianista incluso adelantó que llegará con un piano de cola especialmente dispuesto para el concierto, insistiendo en un anhelo que ha manifestado desde hace años. “Es un Yamaha… y eso va a ser una campaña que yo llevo años queriendo aterrizar, que es un piano nuevo para esta sala. No me voy a dar por vencido”, aseguró.

Cabe destacar que el espectáculo también incorporará el trabajo del multiinstrumentista Martín Benavides, cuya participación —explicó Salinas— aportará nuevas texturas a una propuesta que combina instrumentos acústicos y electrónicos.

“Con todos sus juguetófonos y su visión de la electrificación de los sonidos se transforma en un ingrediente muy bonito de cómo vamos a interpretar estas grandes canciones del Macha“, expresó sobre su colega, reconocido por su proyecto solista y su participación en la gira acústica de Los Bunkers.

Una celebración compartida

Aunque el repertorio de este concierto dialoga con una faceta más íntima de su trabajo, Salinas llegará a la Sala Master luego de participar en uno de los hitos musicales del último tiempo junto con Macha Asenjo: la multitudinaria presentación de El Bloque Depresivo en el Estadio Nacional.

Al recordar esa noche, el músico evitó hablar únicamente de la convocatoria y prefiere detenerse en la experiencia compartida con el público. “Fue una explosión de energía positiva muy potente. Yo respiraba una gran sensación de libertad. Bastaba solamente quedarse quieto, en silencio, y sentir la muy buena energía que llegaba desde la gente”, manifestó Salinas.

Es por eso que el pianista resume esa conexión como el sentido más profundo de la música. “La simple pretensión que tiene la música es liberarte, poder cantar“, reflexionó el artista sobre un hecho que igualmente da cuenta de la popularidad del repertorio recopilado por Asenjo.

Tras las funciones en la Sala Master, el proyecto continuará con una presentación en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua, mientras que Salinas retomará la gira latinoamericana de Bloque Depresivo. Sin embargo, insiste en que iniciativas como esta también reflejan la importancia de acercar la música a nuevos públicos.

“Estamos ávidos de recibir invitaciones para que un municipio pueda comprar un espectáculo y entregárselo, regalárselo a la comunidad. Eso es lo mejor que se puede hacer”. Las dos funciones del concierto ya agotaron sus entradas; sin embargo, ambas serán transmitidas en vivo a través de Radio Universidad de Chile (102.5 FM) y sus plataformas digitales.