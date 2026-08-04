Chile busca recuperarse ante Venezuela tras un duro estreno frente a Brasil en el Clasificatorio AmeriCupW

La selección chilena femenina de básquetbol tuvo un exigente comienzo en el Clasificatorio Sudamericano a la AmeriCupW tras caer ante Brasil en su estreno por el Grupo B, en un encuentro donde las nacionales mostraron momentos de buen juego pese a la diferencia final en el marcador.

El conjunto chileno enfrentó a uno de los rivales más poderosos del continente y, aunque no pudo evitar la derrota, logró competir de igual a igual durante varios tramos del compromiso.

Las dirigidas por Ignacio Navazo protagonizaron una reacción importante en el segundo cuarto, cuando consiguieron reducir la desventaja a solo cinco puntos, y posteriormente se quedaron con el tercer parcial por 20-14, evidenciando capacidad de respuesta ante la presión brasileña.

En el plano individual, Macarena Retamales fue la principal figura ofensiva de Chile con 13 puntos, mientras que Valentina Ojeda aportó 11 unidades, además de 2 rebotes, 1 asistencia y 1 tapón.

También destacó Javiera Campos, quien registró 6 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, contribuyendo tanto en labores defensivas como en la generación de juego para el equipo nacional.

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Ahora el foco está en Venezuela

Tras el revés ante Brasil, el plantel chileno ya cambió rápidamente de página y concentra toda su atención en el próximo desafío del campeonato.

Chile volverá a la cancha este martes 4 de agosto para enfrentar a Venezuela en un partido considerado crucial para mantenerse en carrera dentro del clasificatorio continental.

El encuentro se disputará a las 13:00 horas de Chile y contará con transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de FIBA y de CDO.

El cuerpo técnico espera aprovechar las conclusiones positivas que dejó el debut, especialmente la intensidad defensiva y la capacidad de competir durante largos pasajes frente a una potencia sudamericana como Brasil.

Con el torneo todavía en sus primeras jornadas, la Roja femenina buscará transformar las buenas sensaciones mostradas en su estreno en un resultado positivo que le permita seguir soñando con un cupo en la AmeriCupW.