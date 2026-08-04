Cobre alcanza nuevo récord histórico al superar los US$6,439 por libra

El cobre anotó este martes un nuevo récord histórico en la Bolsa de Metales de Londres, con un cierre de US$6,439 por libra, lo que equivale a US$14.195 por tonelada.

El registro superó la marca anterior de US$6,394 por libra, alcanzada el 13 de mayo pasado, cuando el metal acumuló varias jornadas consecutivas al alza por una menor disponibilidad del mineral y restricciones en la oferta mundial, según detalló la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El organismo estatal reportó un incremento diario de 1,79% en la cotización del metal rojo y un precio promedio durante 2026 de US$5,90 por libra.

A lo largo del año, el cobre ha permanecido en rangos históricamente altos. Cochilco identificó entre los factores que sostienen el valor del metal los riesgos para la continuidad operacional de faenas relevantes, la escasez efectiva del mineral y los cargos de tratamiento en terreno negativo, elementos que ya se habían manifestado durante el ciclo previo de máximos.

A estos factores se incorpora una demanda en ascenso vinculada a la electrificación, las energías renovables, los centros de datos y el desarrollo de inteligencia artificial, industrias que consumen volúmenes significativos del mineral.

En mayo, Cochilco ajustó al alza su proyección para el precio promedio del cobre en 2026, fijándolo en US$5,55 la libra, y ratificó que Chile mantendría su liderazgo como primer productor mundial, con cerca del 22% de la producción global.