CUECH y Subsecretaría de Educación Superior coinciden en necesidad de cambiar el marco regulatorio de las universidades estatales

La última edición del foro radial, “Hablemos TodUs”, organizado por el Senado universitario y Radio Universidad de Chile, reunió a la Rectora de nuestra casa de estudios, Alejandra Mizala; a la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés; y a la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y presidenta del Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), Marisol Durán.

El foro “Universidades estatales: los desafíos de trabajar en red” puso el foco en la cooperación entre las instituciones de educación superior del Estado, que se institucionalizó a partir de la promulgación —en 2018— de la Ley de Universidades Estatales. Las panelistas coincidieron en que dicha coordinación debe seguir profundizándose a futuro.

Otro tema que también generó consenso es un posible cambio al marco regulatorio de las universidades estatales, para que las instituciones ya no tengan que regirse por las mismas regulaciones a las que están sometidas ministerios y servicios públicos.

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La subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés, aseguró que el plan del Gobierno respecto de las universidades estatales contempla tres ejes: la actualización de programas académicos, la sostenibilidad financiera y la gobernanza y gestión, donde precisamente se apuntará a dejar atrás la aplicación del estatuto administrativo en las universidades.

“La universidad estatal, por un lado, tiene una gran responsabilidad y un rol estratégico, en la formación de nuestros estudiantes y en el desarrollo del país. La paradoja, es que la institución de Educación Superior tiene este tremendo desafío, pero al mismo tiempo ha de funcionar con el estatuto administrativo. Es decir, con todas las trabas regulatorias, las tomas de razón, los organismos colegiados”, comentó.

“No estoy diciendo que todo eso esté mal, pero digo que funciona lento. Si no preguntenle a las rectoras cuánto les cuesta pintar un muro, arreglar un techo, cambiar un mueble, adquirir equipos. Son procesos que se demoran muchísimo. Tenemos que intentar resolver esa paradoja”, agregó.

La Rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, señaló que, a diferencia de las empresas estatales —que no se rigen por el Estatuto Administrativo—, las universidades del Estado deben utilizar la plataforma de Chile Compras, lo que implica un importante gasto de tiempo y recursos.

“Sé que esto requiere cambios en la ley, pero lo que a mí me tiene muy optimista es que estamos de acuerdo. Hay un consenso de que llegó el momento de avanzar en esa dirección y estamos trabajando, tenemos un equipo y vamos a trabajar también con la Subsecretaría de forma de poder plantearlo en el Congreso, y ojalá sea bien recibido”, dijo.

La rectora de la UTEM y presidenta del CUECH, Marisol Durán, coincidió con el diagnóstico de que se debe avanzar hacia un nuevo marco regulatorio. “No es solo hacer modificaciones normativas porque queremos escaparnos a la regla o al control, sino todo lo contrario”, subrayó.

“Nosotros estamos claros que somos instituciones públicas, que recibimos recursos públicos y tenemos que cumplir con altos estándares de transparencia y rendición de cuentas. Estamos en total sintonía con ese desafío, pero creemos que efectivamente esto nos hace competir en una cancha muy dispareja”, argumentó.

El financiamiento de las ues estatales

En la discusión, las rectoras Mizala y Durán recalcaron la importancia de que el Estado tenga un trato preferente con las universidades estatales. La máxima autoridad de la Universidad de Chile sostuvo que ese tratamiento debe expresarse necesariamente en el financiamiento.

“La Universidad de Chile, por ejemplo, en fondos basales del Estado, es menos del 5% lo que tiene. Lo otro son fondos que uno concursa y concursan todas las universidades. Todavía no ocurre que aumenten esos recursos”, indicó.

Mizala también apuntó a “estos recursos que nos permiten trabajar en red, que son, por ejemplo, este Fondo de Fortalecimiento de las Universidades del Estado”. “Tengo una cierta preocupación, porque eso está financiado por un préstamo del Banco Mundial que está terminando. Espero que busquemos la forma de que esos recursos estén, porque de verdad hay mucho trabajo que se ha hecho que es importante”, aseveró.

Por su parte, la rectora de la UTEM explicó que el principal motivo para dar un trato preferente a las universidades estatales, es su responsabilidad y obligación con los desafíos del país. Durán remarcó que para desarrollar aquello, se necesitan recursos.

“A veces uno desde afuera dice: una vez más los rectores están hablando de plata, pero claramente, si no tenemos financiamiento, es muy difícil poder desarrollar o hacer frente a temas tan específicos o contingencias que tiene el país”, observó.

En esa línea, Durán afirmó que durante la pandemia del COVID-19, “si no hubiésemos tenido esas capacidades, esos grupos de investigación que hubiesen estado trabajando hace mucho tiempo, no se hubiese podido tener una respuesta concreta”. Así, relevó la importancia de que el financiamiento de las universidades del Estado vaya “más allá del financiamiento para la formación de pregrado”, con el objetivo de también abordar las “necesidades que son estratégicas en cada una de las regiones”.