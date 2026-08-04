Gobierno descarta regreso de Juan Pablo Rodríguez a Hacienda

El Gobierno descartó reincorporar a Juan Pablo Rodríguez a la Subsecretaría de Hacienda, pese al respaldo que recibió la exautoridad luego de conocerse el resultado negativo de un examen de drogas realizado por cuenta propia.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, cerró este lunes la posibilidad de un retorno y sostuvo que “el Gobierno aplicó las normas que establece la Ley de Presupuestos”. A la vez, anticipó que “en los próximos días el Ejecutivo dará a conocer el nombre del próximo subsecretario de Hacienda”.

La decisión se conoció mientras integrantes del oficialismo cuestionaban el protocolo utilizado para los exámenes y las circunstancias que rodearon la salida de Rodríguez. La ministra de Salud, May Chomali, planteó la necesidad de revisar el procedimiento. “Si hay controversia, es porque el protocolo no está claro o es mejorable”, expresó en T13 Radio.

Chomali apuntó a que el proceso debería precisar aspectos como “cuándo informar, qué informar, cómo se licita, qué laboratorios están certificados, cuándo se procesa la contramuestra”.

Rodríguez dejó el cargo tras dar positivo en un primer test realizado en el laboratorio Corthorn Health. Luego presentó un nuevo examen con resultado negativo y cuestionó el procedimiento. Durante el fin de semana, explicó que su prioridad estaba “en reivindicar mi nombre, en defender mi honra, mi reputación, mi historia”.

El caso generó respaldo dentro del oficialismo. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el trabajo de la exautoridad y reconoció que “yo le tengo un gran aprecio al subsecretario. Hizo una tremenda labor mientras estuvo acá. Se le echa de menos también”.

Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, consideró que los nuevos antecedentes podían justificar una revisión de la decisión. “Si la información cambia, el gobierno debería reevaluar esa decisión original”, planteó, y agregó que el eventual retorno podía darse “en el mismo cargo o en otro”.

Una postura distinta adoptó el jefe de bancada de los republicanos, Benjamín Moreno, quien defendió la actuación inicial del Ejecutivo. A su juicio, “el Gobierno, cuando se ve enfrentado a una situación de un positivo, tiene que tomar medidas” y lo importante era actuar.

Con el regreso de Rodríguez descartado, el Ejecutivo evalúa a Felipe Donoso y Natalia González como posibles reemplazantes en la Subsecretaría de Hacienda.