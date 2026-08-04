Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 4 de Agosto de 2026


Más de 80 niños y niñas hospitalizados recibieron la visita de los “Dogtores” en el Hospital Roberto del Río

El director del Hospital Roberto del Río, Dr. Ricardo Pinto Muñoz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. "Estas experiencias contribuyen significativamente al bienestar emocional de nuestros pacientes", dijo.

El director del Hospital Roberto del Río, Dr. Ricardo Pinto Muñoz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas. "Estas experiencias contribuyen significativamente al bienestar emocional de nuestros pacientes", dijo.

Salud

En el marco de la conmemoración del Mes de los Niños y las Niñas, el Hospital de Niños Dr. Roberto del Río realizó una emotiva jornada junto a la Fundación Tregua, llevando alegría, compañía y bienestar a los pacientes hospitalizados a través de la visita de la perrita de terapia Canela.

La actividad, desarrollada este martes 4 de agosto, contó con el apoyo del Gobierno Regional Metropolitano y permitió recorrer distintos pisos del hospital, donde más de 80 niños, niñas y adolescentes pudieron compartir con Canela, recibir su cariño y disfrutar de un momento especialmente.

La visita de los llamados “Dogtores” generó sonrisas, emoción y espacios de contención tanto para los pacientes como para sus familias y equipos clínicos, reafirmando el valor de las terapias asistidas con animales como complemento al cuidado integral de la salud infantil.

"Dogtores" en el Hospital Sotero del Río.
“Dogtores” en el Hospital Sotero del Río.

El director del Hospital Roberto del Río, Dr. Ricardo Pinto Muñoz, destacó la importancia de este tipo de iniciativas, señalando que: “Estas experiencias contribuyen significativamente al bienestar emocional de nuestros pacientes. Ver la alegría de los niños y niñas al compartir con Canela nos recuerda que el cuidado en salud también se construye desde el afecto, la cercanía y la humanización de la atención”.

La jornada fue financiada por el Gobierno de Santiago y aprobada por el Consejo Regional Metropolitano, a través del Fondo Comunidad Activa, y contó además con el apoyo de Fundación Tregua y sus colaboradores.

Con actividades como esta, el Hospital Roberto del Río continúa fortaleciendo acciones orientadas a una atención más humana y acogedora para los niños, niñas y adolescentes que se encuentran hospitalizados, especialmente durante una fecha tan significativa como su mes especial.

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