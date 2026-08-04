"Nada que celebrar": Gustavo Gatica tilda al Presidente Kast de "activista de ultraderecha" tras valorar absolución de Crespo

El pronunciamiento del Presidente José Antonio Kast respecto a la ratificación de la sentencia absolutoria para Claudio Crespo se encontró con el rechazo del diputado y víctima del caso, Gustavo Gatica, y con los reparos del presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, quienes calificaron sus dichos como una muestra de desconexión con el dolor del país.

La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el veredicto del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Si bien el fallo estableció la participación de Crespo en el disparo que dejó ciego a Gatica durante las manifestaciones de noviembre de 2019, los jueces concluyeron que su actuar estuvo justificado por las circunstancias del contexto que enfrentaba, aplicando la figura de legítima defensa privilegiada contemplada en la Ley Naín-Retamal.

Tras conocerse la resolución, el Presidente José Antonio Kast escribió en su cuenta de X: “La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa”.

La justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) August 4, 2026

“Se olvida que gobierna para todos”

El diputado y víctima del caso, Gustavo Gatica, declaró que con sus dichos del Mandatario “nuevamente demuestra no estar a la altura de su cargo”.

“Se le olvida que gobierna para todos los chilenos, incluyéndome. Acá no hay nada que celebrar. Pareciera que nuevamente se vuelve un activista de ultraderecha, atrincherado, que busca hacer distinción entre amigos y enemigos, entre los buenos y los malos, olvidándose nuevamente de que es el Presidente que gobierna a todos en este país”, sentenció Gatica.

Por su parte, el presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, fue igualmente crítico y llamó al Jefe de Estado a actuar con mayor responsabilidad. “El Presidente no puede estar dándose gustitos personales, los fallos no se comentan, los fallos se acatan. Él no puede celebrar algo que tanto ha dañado el alma de nuestro país”, afirmó Ortiz.

Y añadió: “Le pido al Presidente Kast que sea menos candidato, que haga menos show y que sea más responsable y actúe como Presidente de la República”.

Acciones en tribunales internacionales

Gatica, quien perdió la visión producto de los impactos recibidos, recordó que durante el proceso judicial la Fiscalía y la Policía de Investigaciones lograron establecer la verdad de los hechos, pese a los intentos del excarabinero por evadir su responsabilidad. Sin embargo, lamentó que la justicia no haya sido una consecuencia de esa verdad.

“Yo siempre lo he dicho: este caso me excede. Se trata de la democracia, se trata del futuro, de la sociedad que queremos construir”, reflexionó el diputado.

Ante el cierre del caso en la justicia chilena, Gatica adelantó que no bajarán los brazos y que evalúan acudir a instancias internacionales para buscar justicia. En ese sentido, confirmó que ya están en conversaciones con abogados especializados en derecho internacional para explorar esa vía.

“Sin duda, tenemos en el horizonte la justicia internacional, que creo que es el camino en este tipo de casos. Esos procesos son muy largos, entonces tenemos que estar preparados, y en eso estamos”, afirmó el diputado.

Además, mencionó que a nivel nacional se encuentra pendiente la evaluación de un recurso de queja ante la Corte Suprema, mecanismo que también están analizando con su equipo legal para determinar los pasos a seguir.