Oficialismo busca cerrar filas en torno a prioridades del Gobierno tras diferencias por "Escucha su corazón"

Las diferencias sobre el proyecto “Escucha su corazón” abrieron un debate al interior del oficialismo respecto de las prioridades legislativas del Gobierno. La controversia se instaló luego de que la ministra de Salud, May Chomali, desestimara la iniciativa impulsada por diputados del Partido Nacional Libertario (PNL) y del Partido Republicano.

En entrevista con Tele13 Radio, la secretaria de Estado sostuvo que el Ejecutivo revisó la propuesta y concluyó que “desde el punto de vista clínico, no existe evidencia científica“ de que la medida modifique la decisión de una mujer. Declaraciones que marcaron una distancia con una iniciativa promovida por parlamentarios de la propia coalición.

Las declaraciones generaron inmediatas respuestas desde el Partido Nacional Libertario. El diputado Cristóbal Urruticoechea defendió el proyecto y aseguró que existen antecedentes internacionales que respaldan la medida.”¿De qué lado estamos?“, emplazó al Gobierno. En tanto, la diputada Paulina Muñoz sostuvo que el consentimiento informado implica que la mujer “tiene derecho a recibir toda la información”.

En medio de esa controversia, desde la UDI insistieron en que el oficialismo debe concentrarse en la agenda comprometida por el Presidente José Antonio Kast. Durante la presentación de una agenda “pro-policía”, el diputado Eduardo Cretton subrayó que el debate sobre iniciativas como “Escucha su corazón” termina desviando la atención de los objetivos centrales del Ejecutivo.

“Estamos cansados de los proyectos de ley que no tienen que ver con la urgencia por los cuales los chilenos eligieron a este gobierno”, afirmó el parlamentario gremialista, quien recordó que el mandato presidencial estuvo sustentado en tres compromisos: enfrentar la crisis económica, recuperar la seguridad y responder a las urgencias sociales. “Acá el oficialismo no puede perder el foco”, enfatizó.

Cretton sostuvo que insistir en discusiones de carácter valórico termina debilitando al Ejecutivo justo cuando busca avanzar en otras reformas. “Cuando el Gobierno la semana pasada anuncia que va a incorporar todos los cánceres al GES y nosotros estamos atrapados en la agenda particular de cada partido, estamos haciendo algo mal“, señaló.

Si bien reafirmó que la UDI “no va a cambiar un ápice de sus convicciones” en cuanto a las discusiones valóricas, insistió en que “hoy día las urgencias están puestas en cumplir estas tres promesas de campaña por parte del Presidente Kast”.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también reivindicó la “postura provida” de su colectividad, pero buscó orientar la discusión hacia una propuesta distinta. “La UDI ha sido clara, somos un partido pro vida, siempre lo hemos sido y lo vamos a seguir siendo”, afirmó, y agregó que el foco debería estar en implementar un sistema de acompañamiento para mujeres con embarazos vulnerables.

Según explicó, esa política no solo “ha tenido excelentes resultados comprobados” en distintos países, sino que también constituye “la herramienta más segura y que tiene mejores resultados en la reducción de abortos”.

En esa línea, sostuvo que la discusión “no es para nosotros si estamos a favor o en contra del proyecto Escucha su corazón”, sino si existe disposición para aprobar un sistema de acompañamiento.

Desde el Partido Republicano, en tanto, el jefe de bancada Benjamín Moreno descartó que las diferencias representen un problema para la coalición. “No sé por qué le sorprende que un republicano piense como republicano, que un UDI piense como un UDI, que un RN piense como RN”, afirmó y defendió que cada colectividad impulse sus propias iniciativas sin afectar el respaldo al Ejecutivo.

Moreno aseguró que “en todas las prioridades el Gobierno va a contar con el respaldo de la bancada republicana” y destacó que en las principales reformas “nunca se ha desordenado alguna parte del oficialismo”.

“La agenda, al final del día, es la misma, a pesar de que los énfasis, los tiempos y algunas prioridades puedan tener matices”, aseveró.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), recalcó la idea de mantener el foco en las prioridades definidas por el Ejecutivo. El parlamentario recordó que, tras la aprobación de la megarreforma, el oficialismo resolvió concentrarse en “la reactivación de la economía, con la flexibilización del mercado laboral”, junto con “una agenda muy potente” en materia de seguridad.

Una postura distinta expresó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis, quien respaldó los argumentos técnicos entregados por la ministra Chomali. “Comparto la visión de la ministra de Salud”, afirmó, aunque precisó que la principal señal política ya fue dada por el Presidente Kast, quien definió que “este no es un proyecto prioritario”, por lo que “no le va a dar la urgencia o la discusión inmediata”.