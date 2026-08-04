Oficialismo se divide por caso “test de drogas”: UDI pide reconsiderar reincorporación del exsubsecretario

La salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras arrojar positivo en un examen de drogas, sigue generando diferencias en el oficialismo. Si bien el Gobierno confirmó que no reincorporará a la exautoridad, la UDI pidió que se reconsiderara la decisión a la luz de los nuevos antecedentes.

Todo, en medio de las críticas que trascendieron del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, que se refirió en duros términos al subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Lo emplazó a pedirle perdón a Rodríguez e hizo un llamado a sacar “gente inmoral del Gobierno”.

En primer lugar, en conversación con Radio ADN, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, dijo que “ya hay personas que están siendo contactadas, que tienen que ser entrevistadas por el propio ministro Quiroz” para reemplazar a Rodríguez.

Alvarado reconoció que el ahora exsubsecretario tiene la “libertad” para ejercer su defensa y “reivindicar su nombre”. Sin embargo, indicó que “es mejor que lo haga y lo realice desde fuera del Gobierno“.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que están “buscando nombres” para reemplazar a Rodríguez. Consultado sobre si sigue siendo una posibilidad reincorporación dijo que esa es una pregunta para el biministro Alvarado.

De todas formas, el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, si bien reconoció que la última palabra la tiene el Gobierno y agregó “somos respetuosos de la institucionalidad”, sí planteó que como partido creen que debería reconsiderarse la decisión respecto al exsubsecretario.

Ramírez señaló que la decisión adoptada en su momento fue la correcta, pero que “esos antecedentes han ido cambiando”. En base a lo anterior, declaró: “Creemos que se debería revertir la decisión sobre Juan Pablo Rodríguez, porque creemos que los nuevos antecedentes demuestran que él no ha consumido drogas”.

Squella vs Pavéz

Ex-Ante reveló que el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella —partido del Presidente José Antonio Kast—, criticó en duros términos al subsecretario del Interior, Máximo Pavez. Emplazó a la autoridad a pedir perdón a Rodríguez e hizo un llamado a sacar “gente inmoral del gobierno”.

“Por la irresponsabilidad de unos pocos, dejan a todo el gobierno mal, impávido frente al daño que sufre un colaborador”, escribió Squella. “Sería bueno que Máximo Pavez pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los trascendidos maliciosos”, agregó.

Guillermo Ramírez respaldó la labor de Pavez y señaló que “es una persona que ha ejercido el cargo con gran profesionalismo”. Agregó que “la UDI lo respalda de manera tajante y creemos que ha hecho bien su trabajo”.

“Creo más bien que uno tiene que estar agradecido de lo que ha hecho Max Pavez, más que pedirle a él que pida disculpas por alguna situación. Ha hecho su labor de manera impecable y creo que los errores que se pudiesen haber cometido en el caso del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez no son en nada imputables al subsecretario del Interior”, afirmó el presidente de la UDI.

El biministro Alvarado también abordó las declaraciones del timonel republicano y las asoció a temas personales. “Yo siento que en situaciones complejas, la solidaridad humana, por compromisos, por conocimiento, amistad, siempre va a estar presente, pero uno en la vida tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”, dijo en diálogo con ADN.

“No se puede terminar castigando o no se puede terminar exigiéndole al subsecretario disculpas cuando él está cumpliendo con un procedimiento que la ley estableció de acuerdo a todos los protocolos y lo sigue rigurosamente. Otra cosa es que exista una discrepancia o una desconfianza respecto a un resultado por el laboratorio, que es otro tema”, agregó el secretario de Estado.

A través de una publicación en X, el senador Squella le respondió al biministro Alvarado compartiendo una captura de pantalla de sus declaraciones y escribió: “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”.