Pablo Chill-E, Los Bunkers, La Combo Tortuga y más: Inti-Illimani anuncia grandes invitados para su concierto en teatro Caupolicán

Hoy viernes 17 de julio, Inti-Illimani presenta “Caminos”, su nuevo trabajo discográfico que incluye canciones inéditas y que abre una nueva etapa artística para la agrupación. El disco mantiene la esencia sonora que les ha caracterizado a lo largo de décadas, incorporando nuevas búsquedas y un diálogo musical con distintas sonoridades latinoamericanas que hoy forman parte de nuestra identidad cultural.

Un disco lleno de nueva música para sus fieles oyentes y que será presentado en un especial concierto este viernes 07 de agosto, dando vida a un recorrido de sus 59 años que estará acompañado por grandes invitados. Uno de los primeros confirmados fue el artista urbano Pablo Chill-E, que es parte del más reciente trabajo discográfico de Inti-Illimani con quien presentaron ‘Abya Yala’, una canción que habla de la identidad latinoamericana.

No será el único que subirá a la tarima. Desde el rock nacional Los Bunkers se suman al lanzamiento de ‘Caminos’, al igual que La Combo Tortuga. Con ambos grupos, Inti-Illami grabó reversiones de su cancionero siendo parte del trabajo realizado en el año 2025.

Un show que tendrá sorpresas y especiales momentos. Junto a los artistas mencionados, también estarán presente el cuarteto de cuerdas del Teatro Municipal de La Florida, la orquesta de Cuerdas de Sol del Illimani y los grupos de caporales Bafoal, Rayun, Danzamérica, Ballet San Bernardo, Caporales Santos y Agrupación Cultural Ollantay.

59 años en el corazón de Chile

Sobre este especial evento, el fundador de Inti-Illimani, Jorge Coulon asegura que “cumplir 59 años tiene algo muy especial porque inevitablemente empezamos a mirar ese horizonte de los 60. Más que una cifra, es una oportunidad para celebrar el camino recorrido, las canciones, los encuentros y la relación profunda que hemos construido con tantas generaciones. Este concierto en el Caupolicán será una gran fiesta, pero también el punto de partida de una nueva gira y una nueva etapa junto a Caminos, un disco que habla precisamente de seguir avanzando y encontrándonos con nuestro público. Además, estamos preparando algunas sorpresas que iremos compartiendo durante las próximas semanas”.

Las últimas entradas para la celebración de los 59 años de la agrupación están disponibles a través del sitio Inti-Illimani.