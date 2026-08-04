Pascuala Ilabaca y Luciano Laterra estrenan en Sala Master una obra inédita: "Es una frontera entre nuestros mundos"

Luego de una gira por Alemania y España, la cantante y compositora Pascuala Ilabaca y el pianista, compositor y productor Luciano Laterra llegarán este miércoles 6 de agosto a Sala Master para presentar por primera vez en Chile un repertorio completamente inédito. Piano, voz y electrónica son los pilares de un concierto que ambos describen como una experiencia sonora, visual e íntima, nacida del encuentro entre dos formas distintas de entender la música.

“Nos conocimos hace poquito, el año pasado. Comenzamos a componer, a crear juntos y ya tenemos este trabajo que, más o menos, es casi una obra de música”, relató Ilabaca en conversación con Radio Universidad de Chile. “Es una mezcla entre nuestros mundos, de diferentes tipos de hacer música”, complementó Laterra.

La artista explicó que el proyecto surgió de manera espontánea, luego de conocerse “bailando una noche porteña”. Más tarde comenzaron a improvisar en la casa del pianista, donde apareció el primer impulso creativo.

“En la casa de Luciano había un libro de textos indígenas mexicanos, tzeltales y nahuas, y yo empecé a agarrar el libro y a cantar esos textos. Empezó a salir toda una música preciosa. Veía siempre los árboles moverse mientras estaba cantando, se dio toda la inspiración. Entonces, en poco tiempo, unos cuatro meses, ya teníamos creada esta música que pronto vamos a grabar“, recordó.

El resultado es un repertorio que todavía no está disponible en plataformas digitales y que tendrá en Sala Master su estreno nacional, antes de entrar al estudio de grabación. “Esta va a ser una oportunidad única para tener ese primer acercamiento a este material que todavía no está disponible”, comentó Ilabaca. “Sí vamos a grabar. Un poquito después del concierto nos vamos a ir al estudio, pero seguramente nos vamos a demorar un poquitín en lanzarlo”.

Un rito entre el piano y la electrónica

El espectáculo propone un formato reducido —piano, voz y electrónica—, aunque lejos de ser un recital convencional. “El concierto es muy cinematográfico. El que venga, viene a descubrir un repertorio completamente nuevo, cien por ciento original, creado por Luciano y por mí”, explicó la compositora.

“Es muy cinematográfico, es un rito también. Es muy introspectiva la sensación”, explicó la compositora, adelantando además que el diseño lumínico será parte fundamental de la experiencia.

Para Laterra, buena parte de esa identidad proviene de las llamadas “técnicas extendidas” en el piano, recurso que modifica las posibilidades tímbricas del instrumento. “Es para meterse un poquito dentro del piano, incluir objetos que para nosotros son importantes para cambiar la sonoridad”, explicó.

Sin embargo, ambos subrayaron que la intención nunca ha sido instalar una barrera entre la música contemporánea y el público. “La búsqueda de lo que estamos haciendo es que no quede en un marco… Si bien hay técnicas más contemporáneas, la idea es que esto es una frontera. Estamos haciendo canciones”, señaló Laterra. “Hay melodías súper oreja. Y queremos llevar todas esas cositas hacia un lugar popular para compartir“.

La improvisación como lenguaje

Otro de los elementos centrales del concierto será la improvisación. Para ambos músicos, cada presentación se transforma en una experiencia distinta. “En este dúo no hay ningún concierto que sea igual al otro porque la música incorpora mucho la improvisación. Hay mucha complicidad en el escenario. Todo es distinto porque está muy viva la música”, explicó Laterra.

Ilabaca coincide y asegura que esa flexibilidad mantiene la obra con vitalidad. “Es muy rico porque te hace sentir que la música está viva. Va a variar dependiendo del lugar en el que estés, del público que hay. Hay mucha improvisación porque nos encanta, y eso te hace sentir que está fresca, que es orgánica”.

Así, y después de presentar este repertorio en ciudades como Berlín, Bremen, Colonia, Kassel y Madrid, el dúo tendrá en Sala Master su primer encuentro con el público chileno. “Este es nuestro estreno acá en Chile”, enfatizó Ilabaca. “Es un concierto muy especial, muy rico de compartir. Una experiencia sonora, lumínica“.