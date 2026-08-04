“Todavía tenemos una economía muy resentida”: economista Jorge Berríos llama a la cautela tras Imacec de junio

El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Jorge Berríos, aseguró que con el Imacec de junio “se rompe una tendencia”, pero advirtió que eso no significa que la tendencia positiva se mantendrá durante los próximos meses.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el también director del Diplomado en Finanzas de nuestra casa de estudios detalló que el 2,4% registrado en junio evitó caer en una recesión técnica y que el resultado fue acompañado de un crecimiento importante de la minería, de 9,8%.

A su juicio, “las cifras son buenas, pero hay que tener cuidado con cómo se va a comportar esta tendencia para adelante”. “Si uno calcula el desestacionalizado, que es el crecimiento mes a mes comparativo, fue solamente un 0,6% y si llevamos el crecimiento en los últimos 12 meses desestacionalizado, es 1,4%. Entonces, todavía tenemos una economía muy resentida que no está creciendo”, observó.

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Para Berríos, un factor importante a considerar es que “estamos en una crisis en el tema del desempleo”, con malas cifras promedio (9,4%), entre las mujeres (10,4%) y también entre jóvenes (sobre el 25%). “Hay una cantidad de gente joven que está entrando al mercado laboral que no va a encontrar trabajo o le va a costar mucho. Adicionalmente, está el tema de la ocupación subvalorada, que es gente que estudió una carrera y tiene que encontrar trabajo subvalorado porque no encuentra”, indicó.

“Ahí hay una crisis bastante más profunda y que no ha podido ser solucionada hasta ahora. Llevamos más de 42 meses con cifras por sobre el 8%, lo que es bastante negativo para nuestra economía”, añadió.

En cuanto a la relación entre empleo y crecimiento, el académico explicó que “si la economía tiene un crecimiento estable, positivo y sobre un 3%, eso significa que la economía necesita capacidad y necesita recursos para poder seguir creciendo”.

“Eso activa la empresa, activa el sistema financiero y activa toda la secuencia productiva del país. Por lo tanto, se requieren más personas, hay un incentivo a contratar más personas, pues la economía está creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando estamos en una economía que no crece, la economía no es capaz de absorber la gente que está entrando al mercado laboral”, detalló.

El economista afirmó que en el caso de la economía chilena se deben implementar medidas e incentivos para aumentar el crecimiento . En ese sentido, el proyecto de Reconstrucción Nacional del Gobierno —con medidas como la invariabilidad tributaria— podría ser positiva.

Sin embargo, Berríos también recalcó que se trata de una legislación que no compensa la menor recaudación fiscal y que apuesta a que se generarán más recursos con crecimiento: “La crítica es qué pasa si no se cumplen las expectativas o no se cumplen las proyecciones que se están haciendo. Si no se cumple, vamos a tener que entrar con un recorte fiscal más fuerte”.