Alcaldes de oposición por megarreforma: "Ha ganado el abuso, un día negro"

Los alcaldes de oposición expresaron su rechazo al mecanismo de compensación a los municipios tras su aprobación en el Senado. Los jefes comunales siguieron la votación desde las tribunas y abuchearon el resultado.

Luego, en un punto de prensa, el alcalde de Cerro Navia, Claudio Tamayo, afirmó que “ha ganado el abuso, el abuso que una vez más en nuestro país se perpetúa. El mismo modus operandi del ministro Quiroz, el ideólogo de la colusión, que logró en base a la colusión de los pollos y de los medicamentos empobrecer a los pobres, hoy nuevamente lo vuelve a hacer”.

“Hoy lamentablemente no podemos llevar buenas noticias a nuestros territorios, a los sectores postergados. Hoy la noticia es que la política ha fracasado. Hoy, el gobierno y sus senadores tienen el poder en base a los votos, tienen la fuerza. Podrán avasallarnos, pero esto hoy no termina”, añadió.

Por su parte, la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino, aseguró que “hoy ha sido un día negro para el municipalismo, para los municipios de Chile, pero principalmente para los vecinos y vecinas de las comunas más populares, comunas de regiones y comunas que lamentablemente hoy día no solamente les cuesta llegar a fin de mes, sino que muchas veces no tienen recursos para poder transformar la vida de sus vecinos”.

“Hoy lo que se ha aprobado en el Congreso, a solicitud y a propuesta del gobierno, es una iniciativa profundamente injusta y desigual. Lo que hoy día se aprobó es entregar vía impuestos generales cerca de 13 mil millones de pesos a la comuna de Las Condes y 30 mil millones de pesos a las comunas que más recursos tienen: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea”, agregó.

A su vez, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, declaró que “lo que vemos es que quienes están perdiendo son los vecinos de los sectores populares que van a estar, mediante impuestos generales, financiando el lujo de las comunas con mayores recursos”.