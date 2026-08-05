Álvaro Ortiz (DC) cuestiona liderazgo del Ejecutivo: “No sé si el presidente es José Antonio Kast o Jorge Quiroz”

Tras la aprobación en el Senado del artículo sobre el mecanismo de compensación a las municipalidades, que dejó lista la denominada megarreforma para convertirse en ley, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Álvaro Ortiz, cuestionó duramente el resultado de la tramitación.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, el legislador calificó el desenlace como “una pésima noticia para Chile” y sostuvo que el Gobierno “finalmente se salió con la suya” al impulsar una reforma tributaria bajo el paraguas de una ley de reconstrucción nacional.

Ortiz afirmó que, si bien todos los sectores estaban disponibles para sacar adelante las medidas de reconstrucción, el Ejecutivo “prácticamente se aprovechó de esto para sacar adelante su reforma tributaria”.

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Uno de los aspectos que más criticó fue el mecanismo de compensación aprobado para los municipios luego de la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores. El diputado recordó que la bancada de la Democracia Cristiana respaldó esa medida específica durante la tramitación, pero lo hizo bajo el entendido de que existiría una compensación robusta para las arcas municipales.

“Nosotros como bancada de la Democracia Cristiana votamos a favor de ese punto (…) esperando que las compensaciones en el ámbito municipal iban a ser mucho mejores”, explicó, y agregó que el texto finalmente aprobado deja en una situación especialmente compleja a las comunas de menor tamaño.

En cuanto a la ofensiva constitucional que prepara la oposición, Ortiz respaldó la posibilidad de que el mecanismo de compensación municipal sea incorporado en los requerimientos que se presentarán ante el Tribunal Constitucional. “Creo que es una opción que perfectamente puede ser válida y se está a tiempo de hacerlo”, comentó.

En esa línea, insistió en que la Democracia Cristiana mantiene reparos de fondo: “Tenemos la convicción jurídica, política y social de que esta megarreforma tiene muchos atisbos de inconstitucionalidad y es por eso entonces que recurrimos al Tribunal Constitucional”.

Suspensión de proyecto de infraestructura en Biobío

El timonel de la falange también abordó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto de la suspensión de proyectos de infraestructura para corredores de transporte público en la Región del Biobío. Para Álvaro Ortiz, la decisión significa paralizar inversiones ya licitadas y adjudicadas que contemplaban una inversión de cientos de millones de dólares y la generación de más de mil puestos de trabajo.

“Como vivimos a más de 500 kilómetros al sur de Santiago, rápidamente nos bajaron el dedo para poder sacar adelante este proyecto”, afirmó, y añadió que “de un plumazo el ministro Quiroz echa todo esto por tierra“.

El diputado sostuvo que la decisión provocó un rechazo transversal en la región, incluyendo al gobernador regional, alcaldes, concejales y parlamentarios de distintos sectores políticos. Incluso, planteó dudas respecto de las motivaciones del Ejecutivo y señaló que no sabe si el anuncio respondió a una medida de presión durante la votación de la megarreforma o a una estrategia para reponer posteriormente los recursos y presentarse como quienes escucharon las demandas regionales.

“Efectivamente, para decirlo en buen chileno, no está ni ahí con las provincias y las regiones“, sostuvo al referirse al actuar del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, Ortiz cuestionó el liderazgo del Ejecutivo tras la suspensión de proyectos de conectividad para Biobío. Aseguró que el Presidente José Antonio Kast no ha entregado explicaciones sobre una decisión que contradice los compromisos adquiridos durante su campaña presidencial con la región.

“No sé si el presidente es José Antonio Kast o el ministro de Hacienda Jorge Quiroz“, afirmó el diputado, quien sumó que aún espera saber si la determinación fue coordinada por todo el Gobierno o corresponde a “una salida más del libreto del ministro Quiroz con cero criterio, cero tino social, político y de importancia para las regiones”.