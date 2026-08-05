Cancillería marca giro en política exterior: Chile abandona el Movimiento de Países No Alineados

El gobierno de José Antonio Kast comunicó la semana pasada a la misión chilena ante Naciones Unidas y a otras misiones multilaterales la decisión de retirarse del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL). La instrucción, según fuentes conocedoras del mensaje, fue clara: abandonar de manera completa e inmediata el bloque.

La Cancillería confirmó la determinación y explicó que el MNOAL ya no responde a los desafíos de la política internacional contemporánea. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración en la que señaló que “la decisión responde a que la organización se creó como movimiento político en otro contexto global y no responde a los nuevos desafíos y a la realidad internacional actual”.

“Chile mantiene su respaldo al multilateralismo y seguirá promoviendo los principios rectores de su política exterior de manera activa a través de su participación en otros organismos y foros”, añadió la cartera.

El retiro del MNOAL constituye uno de los cambios más significativos en la política exterior desde la llegada de José Antonio Kast a La Moneda. Chile integraba el movimiento desde hace 55 años.

El Movimiento de Países No Alineados nació en 1961, en plena Guerra Fría, con el propósito de agrupar a Estados que buscaban una posición independiente frente a los dos bloques de poder de la época: Estados Unidos y la Unión Soviética. Líderes como Josip Broz Tito, de Yugoslavia; Jawaharlal Nehru, de India; Gamal Abdel Nasser, de Egipto; Sukarno, de Indonesia; y Kwame Nkrumah, de Ghana, impulsaron su creación. La organización se consolidó como un espacio de coordinación política para naciones recientemente independizadas de Asia, África y América Latina.

El movimiento promovió principios como el respeto a la soberanía de los Estados, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de las controversias y el rechazo al colonialismo y a la ocupación extranjera.

Con el fin de la Guerra Fría, el bloque mantuvo su existencia, aunque su influencia internacional disminuyó. Su agenda se orientó hacia temas como el desarrollo, la cooperación Sur-Sur, el fortalecimiento del multilateralismo y la reforma del sistema de Naciones Unidas. Pese a haber perdido protagonismo, el MNOAL sigue siendo uno de los mayores bloques de coordinación política dentro de las Naciones Unidas, donde sus integrantes suelen impulsar posiciones comunes en materias de desarrollo, cooperación internacional y reforma del sistema multilateral.

Actualmente, el Movimiento de Países No Alineados reúne a 120 Estados miembros y una veintena de observadores.