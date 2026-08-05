"¡Es tu responsabilidad la seguridad!": el duro cruce entre el alcalde de Puente Alto y el delegado presidencial metropolitano

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, expuso en sus redes sociales el duro cruce que protagonizó este martes con el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, tras un operativo realizado en la estación de Metro Las Mercedes junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Según la cuenta de X del titular de Seguridad, esta jornada Carabineros llevó a cabo un copamiento preventivo en la estación de Metro junto a la Seremi de Seguridad y la Delegación Presidencial, despliegue que responde a “una estrategia integral” del Ejecutivo.

Sin embargo, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, expresó su indignación en redes sociales debido a que no fue informado sobre la ejecución del operativo, y por considerar que las autoridades estaban haciendo “un show”.

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“Hoy nuevamente el ministro de Seguridad junto al delegado presidencial visitó la comuna de Puente Alto, sin coordinar con nadie, cuando somos nosotros quienes estamos todos los días haciendo el trabajo que a ellos le corresponde (…). Lo decimos fuerte y claro, nosotros no podemos seguir haciéndole la pega, cuando todos los chilenos les pagamos para eso”, publicó en su cuenta de Instagram junto a un video en el que se le ve increpando al delegado Codina.

En el reel compartido en la red social, el jefe comunal se dirige en duros términos hacia la autoridad metropolitana: “Es tu responsabilidad la seguridad, es tu responsabilidad la seguridad, eres delegado”.

Asimismo, el edil acusó en el vídeo que “nuevamente” el ministro de Seguridad fue a Puente Alto sin avisarle a la alcaldía: “Hicieron un show, se pararon en los metros cuando tenemos la embarrada en las poblaciones. Tenemos cuatro carabineros por turno por comisaría. Les hemos pedido más carabineros, (…) nos avisan a las 6 de la mañana que van a venir a pararse para acá. ¿Para qué? ¿Para hacerle un control vehicular a la gente que va a trabajar? Cuando hay narcotráfico, cuando tenemos cuatro casos de violación, cuatro casos de secuestro, cuando tenemos al Tren de Aragua operando en dos sectores de Puente Alto”.

Por parte del Ministerio de Seguridad, el ministro Arrau destacó que acciones como la realizada esta mañana en Puente Alto “están dando resultados”. “Hoy registramos una disminución del 18% en la tasa de homicidios a nivel nacional y un 20% menos de robos con violencia en la Región Metropolitana”, indicó.