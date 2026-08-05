Incendio en Quilicura está contenido: se mantiene suspensión de clases y anuncian sumario

Ya se encuentra contenido el gigantesco incendio que desde anoche afecta a dos plantas químicas en la comuna de Quilicura. El fuego inició alrededor de las 21:30 horas en la empresa química Panimex, al parecer, tras una explosión por fuga de amoniaco y luego las llamas se propagaron a la empresa Cloramon.

Hasta el lugar de la emergencia en Av. Presidente Eduardo Frei Montalva -junto a la Ruta 5 Norte- concurrieron 35 compañías de Bomberos y 250 voluntarios. El comandante Carlos Cid advirtió por el riesgo de explosiones, “por lo tanto, se solicitó a Carabineros un área de evacuación de 800 metros“, incluido el corte de la ruta.

Posteriormente, el seremi de Salud metropolitano, Omar Cáceres, informó el inicio de un sumario sanitario en contra de la empresa química y de plásticos Panimex.”Vamos a investigar qué fue lo que pasó. Sabemos que ocurrió en la zona de producción, por lo que hemos visto durante el incendio”, señaló.

También recordó que la empresa registra incendios en 2013, 2014 y 2017, por lo que podría ser sancionada con una multa que alcanzaría los $70 millones.

“Hay algunos dispositivos de control que no vemos que estén funcionando como deberían hacerlo, razón por la cual esta empresa es objeto ahora de una prohibición de funcionamiento, de un sumario con una multa mucho más alta por ser reiterada y, obviamente, ya con exigencias que va a tener que cumplir con mayor nivel”, enfatizó el seremi.

Por su parte, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, pidió que las sanciones “sean ejemplares para que todas las empresas colindantes tomen las acciones necesarias para proteger a sus trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, a toda nuestra comunidad”.

En tanto, el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, indicó que “esta empresa había sufrido incendios el año 2013, 2014 y 2017, la Seremi deberá establecer si acató las instrucciones respectivas y, obviamente, de no haber sido de esa manera, me imagino que se tomarán todas las medidas necesarias para que se establezcan las responsabilidades”.

Finalmente, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Los Libertadores dispuso la suspensión de clases en las escuelas, liceos, jardines infantiles y salas cuna de la comuna de Quilicura. La medida se adoptó en consideración de la toxicidad del siniestro.