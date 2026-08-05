Las “Diablas” se despiden rumbo a Países Bajos y reciben anuncio clave para profesionalizar el deporte chileno

Con las maletas listas y la ilusión puesta en competir ante las mejores selecciones del planeta, las “Diablas” comenzaron oficialmente la cuenta regresiva para su participación en el Mundial de Hockey Césped 2026. El plantel chileno viajará este jueves hacia Amstelveen, Países Bajos, donde disputará el segundo Mundial de su historia y el segundo de manera consecutiva.

La despedida se realizó en el Centro de Entrenamiento de Hockey Césped Claudia Schüler, en el Parque Estadio Nacional, y combinó una última práctica intensa con un ambiente de cercanía, compañerismo y emoción antes del viaje internacional.

Chile, actualmente 13° del ranking mundial, debutará el 15 de agosto frente a Países Bajos, la selección número uno del mundo y anfitriona del torneo. Luego enfrentará a Australia (8°) y Japón (15°) en el Grupo A, una zona que exigirá el máximo nivel de las dirigidas por Cristóbal Rodríguez.

Durante la jornada, el equipo realizó ejercicios específicos de córners cortos, trabajo defensivo con las porteras y distintas variantes ofensivas, mostrando concentración, pero también un evidente buen ambiente dentro del plantel.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades y dirigentes deportivos, entre ellos la ministra del Deporte, Natalia Duco, y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín.

La capitana Manuela Urroz, una de las jugadoras más experimentadas del equipo con 265 partidos internacionales, destacó el momento histórico que vive el hockey césped femenino chileno. “Somos la mejor selección de Chile en deportes colectivos por ranking”, afirmó la referente nacional, subrayando el crecimiento sostenido que ha tenido el equipo en los últimos años.

Las “Diablas” llegan a esta Copa del Mundo después de una histórica clasificación obtenida en el Premundial de Hockey Césped, donde consiguieron victorias memorables precisamente ante Australia y Japón, dos de los rivales que volverán a encontrar en Países Bajos.

El anuncio que marcó la despedida

Más allá de la emoción del viaje mundialista, el momento más comentado de la actividad fue el anuncio realizado por Natalia Duco sobre un proyecto de ley destinado a profesionalizar el deporte chileno.

La ministra explicó que la iniciativa ya está redactada y lista para ser firmada junto al Ministerio del Trabajo, y que contempla una modificación al Código del Trabajo. “Ese es un proyecto de ley que ya lo tenemos redactado y listo para la firma junto al ministro del Trabajo. Es una modificación al Código del Trabajo, donde se cambia una sola palabra: futbolista por deportista”, señaló.

Duco detalló que actualmente los deportistas de disciplinas distintas al fútbol no pueden ser contratados formalmente bajo esa condición. “Hoy en día no hay ningún deportista que no sea del fútbol que pueda ser contratado por ser deportista. Un rugbista por ser rugbista, un hockista por ser hockista, un basquetbolista por ser basquetbolista”, explicó.

Según la ministra, el cambio permitiría que deportistas de otras disciplinas puedan acceder a contratos de trabajo como profesionales, incluyendo a las propias jugadoras de hockey césped. “Con esta propuesta de ley va a significar que el día de mañana podamos decir que ya no son hockistas amateur, sino profesionales y van a poder tener un contrato de trabajo por ser deportistas”, sostuvo.

La secretaria de Estado calificó la iniciativa como uno de los principales objetivos de su gestión y aseguró que podría significar “un antes y un después en el deporte profesional en Chile”.