Mes de la Dirigencia: Gobierno lanza agenda nacional para destacar a los líderes comunitarios del país

Durante agosto, la División de Organizaciones Sociales (DOS) reconoce y celebra el Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria, una instancia destinada a visibilizar el aporte de las organizaciones sociales y destacar el liderazgo de quienes, de manera voluntaria y comprometida, trabajan diariamente por mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

“Los dirigentes merecen ser reconocidos, y durante este mes de agosto queremos hacerlo con más fuerza. Desde la División de Organizaciones Sociales, buscamos relevar el invaluable rol de quienes, con generosidad y gran dedicación trabajan cada día por sus comunidades. En cada barrio y en cada comuna de nuestro país hay una historia de liderazgo que inspira y transforma realidades. Hombres y mujeres que encarnan el verdadero sentido de la vocación de servicio y cuya entrega merece ser no solo reconocida, sino acompañada por el Estado, trabajando juntos por mejorar la vida de las personas“, señaló la directora de la DOS, Katerine Montealegre.

Entre los principales hitos del Mes de la Dirigencia Social y Comunitaria 2026

Durante agosto, dirigentes sociales de todo el país participarán en recorridos por el Palacio de La Moneda, encuentros que buscan acercar a las organizaciones sociales a la historia institucional del país y fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el Estado.

La segunda versión del Premio Dirigencia Social y Comunitaria reconocerá a líderes sociales que destacan por su compromiso con el desarrollo de sus comunidades. En esta edición se premiará a 16 dirigentes, entre quienes se elegirá al Premio Nacional de la Dirigencia Social y Comunitaria 2026.

Como parte de la agenda del mes, la DOS desarrollará una serie de Diálogos Ciudadanos sobre seguridad. Estos espacios serán participativos donde vecinos, dirigentes y organizaciones podrán compartir sus experiencias, necesidades y propuestas para fortalecer la seguridad en sus barrios. En esta instancia, el equipo de la DOS recogerá las principales inquietudes de la comunidad y actuará como puente entre la ciudadanía y las instituciones, para avanzar en soluciones concretas.

La conmemoración tiene su origen en el Día Nacional del Dirigente Social y Comunitario, establecido el 7 de agosto de 1998, en recuerdo de la publicación, en agosto de 1968, de la primera Ley de Juntas de Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias.