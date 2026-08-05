Natalia Duco se defendió ante críticas a su gestión como ministra del Deporte

Natalia Duco se ha llenado de duras críticas por su gestión como ministra del Deporte en este Gobierno de José Antonio Kast.

Por eso, la ex atleta nacional respondió ante los cuestionamientos que ha recibido. Lo hizo tras acompañar a la selección femenina de hockey en su despedida rumbo a su participación en el Mundial de Bélgica y Países Bajos.

“Solo voy a hablar de cosas positivas para que esta selección tenga la cobertura que se merece. Lo que hicimos fue dejar intacto el presupuesto de alto rendimiento porque creemos que es importante”, comenzó diciendo la secretaria de Estado.

En ese sentido, sostuvo: “Tenemos listo un proyecto de ley porque en el Código del Trabajo no existe la posibilidad de hacer un contrato laboral para deportistas profesionales, solo se puede hacer con futbolistas. Es cambiar la palabra de futbolistas a deportistas, lo estamos trabajando con el Ministro del Trabajo”.

“Va a significar que no sean hockistas amateur, sino profesionales, tener un contrato de trabajo por ser deportistas. Es el gran sueño y legado que quiere dejar esta administración. Va a empezar el proceso legislativo en el Congreso. Va a ser un antes y un después en el deporte. En ningún caso va a ser una obligación, sino una oportunidad. Es una opción que hoy no existe”, agregó.

En cuanto a las críticas a su gestión, la sanfelipeña llamó a los medios a investigar bien el trabajo que hace el Gobierno: “¿Cómo están cubriendo las gestiones?, les planteó esa pregunta. ¿Han estudiado bien lo que estamos haciendo? Hay muchas cosas bonitas y los invito a estudiar. No nos quedemos en la pelea chica que no le hace bien a nadie”.