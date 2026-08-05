Oficialismo exige a Kast indultar a carabineros condenados por el estallido: Gobierno insiste que revisarán "caso a caso"

Diputados del Partido Nacional Libertario, Republicanos, UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli y el Partido de la Gente (PDG) firmaron una carta dirigida al Presidente José Antonio Kast, en la que solicitaron indultar a 13 carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas condenados por crímenes cometidos durante el estallido social.

Los parlamentarios también piden que, respecto de los funcionarios que aún tienen procesos judiciales pendientes, “se impulsen las medidas legales que correspondan, respetando plenamente la independencia de los tribunales y el debido proceso, para asegurar una solución justa y proporcional”.

En esa misma línea, aseguraron que con su petición no pretenden “desconocer la importancia de los derechos humanos ni la responsabilidad individual que corresponde determinar a los tribunales”, sino más bien que el Estado “considere de manera integral las circunstancias excepcionales en las que actuaron estos funcionarios, las instrucciones recibidas, las extensas jornadas de servicio, la presión operacional y la obligación de restablecer el orden en un contexto de violencia generalizada”.

El diputado independiente e integrante de la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, afirmó que la medida sería una señal de respaldo hacia las policías.

“No puede ser que la gente que nos cuida, que nos protege, esté tras las rejas. Si hoy día estamos preocupados del tema de la delincuencia, si hoy día estamos preocupados de que queremos vivir en un país más seguro, también tenemos que dar señales, y una muy buena señal es indultar a nuestros Carabineros”, indicó.

Por su parte, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, emplazó directamente al Jefe de Estado a ejercer sus atribuciones constitucionales: “Queremos hacer un llamado con mucho respeto a que utilice la facultad para indultar a los Carabineros que fueron perseguidos por el Instituto de Derechos Humanos y el gobierno anterior. Presidente Kast: haga uso de las facultades que la Constitución le entrega e indulte a los Carabineros que injustamente están siendo hoy día encarcelados”.

Ministro Rabat descarta acelerar la entrega de indultos

La carta de los diputados oficialistas llega justo cuando el Gobierno se apronta a concretar dos indultos presidenciales que, de acuerdo con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no tienen relación ni con el estallido social ni con hechos ocurridos durante la dictadura.

Consultado sobre la carta de los parlamentarios, Rabat recalcó que el Ejecutivo mantendrá su política de revisar los indultos caso a caso y descartó un posible aceleramiento de los procesos para responder a las presiones de los diputados oficialistas.

“Nosotros tenemos una forma de abordar esta materia y es caso a caso. Se va a abrir un expediente administrativo, vamos a recabar los antecedentes y vamos a estudiar cada situación en particular para pronunciarnos fundadamente respecto de ellas”, enfatizó.

En el oficialismo, no todos se cuadraron con el llamado a que se firmen rápidamente los indultos. El jefe de bancada de RN, Diego Schalper, apuntó a respetar la facultad del Ejecutivo y cuestionó la estrategia planteada por el diputado Sebastián Zamora —carabinero absuelto por el caso Pío Nono— de “presionar” desde el Congreso al Mandatario para que entregue el beneficio a condenados del estallido.

“A título muy personal, creo que debemos dejar que el Presidente de la República ejerza las facultades que tenga cuando lo estime pertinente. Presionar al Gobierno desde el Congreso, por lo menos desde mi punto de vista, no es la forma de hacer oficialismo”, sostuvo Schalper.

Desde la oposición, la crítica fue más de fondo. El diputado del Partido Socialista (PS), Marcos Ilabaca, puso en duda el verdadero compromiso del oficialismo con la seguridad: “A la primera de cambio, lo que nos plantea, es liberar e indultar a los criminales de lesa humanidad. Es decir, mano dura contra los delincuentes, pero liberemos delincuentes”.

A juicio de Ilabaca, con su petición, el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario “lo único que hacen es demostrar su verdadero rostro”. “Su verdadero rostro es estar con los violadores de derechos humanos, su verdadero rostro es defender a los grandes capitales de nuestro país, su verdadero rostro, en definitiva, es el estar con los poderosos y el tratar de seguir subyugando a la gente que más lo necesita”, acusó.