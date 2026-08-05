Pollo Fuentes homenajeará a Lucho Gatica en Rancagua con una emotiva versión de "Contigo en la distancia"

En el marco de la gira que celebra sus 60 años de trayectoria, José Alfredo “Pollo” Fuentes realizará un homenaje especial a Lucho Gatica durante su presentación del próximo 29 de agosto en el Teatro Regional de Rancagua, recinto que lleva el nombre del histórico intérprete de boleros.

Aunque el repertorio de la gira ha recorrido el país con un formato definido, el cantante anunció que hará una excepción para incluir una de las canciones más emblemáticas de Gatica: “Contigo en la distancia”, un tema que, según recuerda, marcó sus primeros acercamientos a la música cuando apenas tenía seis años.

“Solo el nombre de Lucho Gatica es para mi historia importante, de mi vida musical, de mi vida íntima también. Fue el artista que incidió en que yo me dedicara a la música. Fue el primero que empecé a escuchar”, comentó Fuentes, quien reconoce al bolerista como “el artista más importante que ha tenido la música popular de nuestro país, a nivel nacional e internacional”.

El homenaje también tiene un componente profundamente personal. El intérprete recuerda que, siendo niño, entretenía a su familia cantando “Contigo en la distancia”, aunque pronunciaba “dintancia”, incapaz todavía de decir correctamente la palabra. Décadas después, volverá a interpretarla sobre el escenario del teatro que honra al artista que inspiró sus primeros pasos.

La historia de ambos músicos presenta varios puntos de encuentro. Tanto Lucho Gatica como Pollo Fuentes protagonizaron fenómenos de popularidad pocas veces vistos en Chile y fueron los únicos artistas nacionales distinguidos con el trofeo Midem, reconocimiento que otorgaba la industria discográfica internacional por sus récords de ventas.

Con el paso de los años, la admiración se transformó en amistad. “A Dios gracias pude conocer a Lucho. Lo llevaron de sorpresa a mi casa, en un cumpleaños mío. Lucho ya sabía que yo era su admirador. Así que fue un cariño espontáneo, a primera vista”, recordó Fuentes, quien además señaló que cada vez que Gatica regresaba a Chile lo consideraba dentro del reducido grupo de amigos con quienes compartía.

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El cantante también valoró que el principal teatro de Rancagua lleve el nombre del artista nacido en esa ciudad. “Merecidísimo. Lo debieran hacer muchos teatros más. No solo con Lucho, con Antonio Prieto y tantas figuras importantes que hemos tenido a nivel internacional“, afirmó. Asimismo, destacó la proyección internacional del bolerista, recordando su éxito en países como Cuba, México, España y Estados Unidos.

Además del tributo a Lucho Gatica, el espectáculo recorrerá las seis décadas de carrera de Pollo Fuentes mediante un formato que combina música y teatro. A lo largo de la presentación, actores recrearán distintas etapas de su vida y representarán a personas que marcaron su trayectoria artística y personal.

Las entradas para el concierto del próximo 29 de agosto en el Teatro Lucho Gatica de Rancagua se encuentran disponibles a través de Ticketpro.